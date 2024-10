Philips Bollitore Elettrico: in ufficio SALVA l'inverno (-38% su Amazon)

Con un Bollitore elettrico come questo di Philips, il freddo non è da temere. Comodissimo in casa ma anche in ufficio se ti piace lavorare senza fare a meno di una bella tazza di the caldo. Ci metti dentro l’acqua e nel giro di un paio di minuti raggiunge la temperatura perfetta senza avere bisogno di nient’altro se non una presa elettrica. Resistente e bello, durerà una vita intera. Collegati su Amazon dove con la festa delle Offerte Prime 2024 puoi portarlo a casa con uno sconto del 38% a soli 24,99€.

Philips Bollitore Elettrico, comodissimo ovunque tu voglia

Lo puoi mettere sul ripiano in cucina oppure nel piccolo spazio che hai dedicato al break in ufficio. Il bollitore elettrico di Philips è un prodotto di cui non fare a meno soprattutto in inverno. Non solo puoi usarlo per preparare bevande calde da sorseggiare nei lunghi pomeriggi lavorativi ma se ti piacciono i noodles istantanei… è il tuo miglior alleato!

Questo modello è realizzato in acciaio inox per essere resistente e soprattutto non trattenere odori e aromi al suo interno. Con una capienza da 1,7L lo carichi ed hai a disposizione più di una tazza. Sulla parte laterale hai un indicatore di livello trasparenza che ti fa sapere quanta acqua hai inserito all’interno per non sforare il massimo. Una volta che hai completato questo step, premi il bottone e aspetta un paio di minuti. Sentirai subito l’acqua andare a bollore e quando sarà pronto, il LED luminoso si spegnerà si interromperà il riscaldamento in automatico.

Non solo comodo ma anche sicuro come vedi.

La festa delle Offerte Prime te lo sconta

Con un bel ribasso del 38% su Amazon, il Bollitore Elettrico di Philips è una spesa semplice e che può farti felice. Collegati al volo per acquistarlo con soli 24,99€ e un click.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime.