Philips HUE Starter Kit a metà prezzo | Offerte Amazon

Le lampadine Philips HUE sono in offerta su Amazon a 39,99€, si tratta della Starter Kit con 2 lampadine smart Wi-Fi e l'apposito bridge per il collegamento alla rete. L'offerta di oggi dimezza il prezzo di vendita del bundle, con un risparmio di circa 40 euro.

Tra i migliori sistemi di illuminazione smart sul mercato non si può non menzionare Philips HUE, una serie di dispositivi e accessori da integrare all'interno del proprio ecosistema domotico. Una volta connesse alla rete, le lampadine Philips HUE possono essere controllate tramite l’applicazione per Android e iOS o sfruttando i comandi vocali dei principali assistenti, come Alexa, Siri e Google Assistant.

Di conseguenza questo modello risulta compatibile con Apple Home Kit e con i dispositivi Amazon Echo e Google Home, basta accedere all’applicazione del vostro sistema ed integrare l’apposita funzione dedicata ai prodotti HUE. Tramite l'applicazione o i comandi vocali è possibile modificare la luminosità e la temperatura colore, per creare l'atmosfera migliore in ogni occasione.

Oggi lo Starter Kit di Philips HUE è disponibile in offerta su Amazon a 39,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.