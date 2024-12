Philips Monitor da 34" curvo e con risoluzione WQHD: altoparlanti compresi

La ricerca per il monitor perfetto finisce qui perché è andata in sconto un modello che ti lascerà letteralmente a bocca aperta. Il Philips Monitor 34″ è un gioiello con schermo curvato, risoluzione avanzata e una serie di tecnologie al suo interno che renderanno l’utilizzo ideale per qualunque tipo di esigenza. Puoi acquistarlo ad appena €370 su Amazon approfittando dello sconto del 24% che rende il prezzo un vero e proprio affare.

Philips Monitor 34″, sulla tua scrivania fa il figurone

Avere a disposizione un bel monitor ampio è essenziale quando si lavora al computer o si effettuano specifiche mansioni che richiedono uno spazio visivo infinito. Se questo è il tuo caso, allora il Philips Monitor da 34 pollici è il dispositivo che fa al caso tuo.

Questo monitor monta un pannello, per l’appunto, da 34 pollici curvato all’estremità per avvolgerti in tutto e per tutto nei contenuti e nei processi in cui sei impegnato quotidianamente. La risoluzione è ultra-wide 1440p conosciuta anche come WQHD per non ignorare neanche un dettaglio. Ma le sue potenzialità non si esauriscono qui visto che hai tempi di risposta pari a 1 millisecondo e un refresh rate fissato a 100hz rendere anche il Gaming sporadico una vera esperienza.

Con un pannello posteriore ricco di possibilità per la connettività, sfrutta sia alle porte HDMI che displayport per poter collegare qualunque prodotto a questo eccezionale schermo. Non ti preoccupare del suono visto che ci sono persino due altoparlanti integrati da 5W che non ti obbligano a secondi acquisti.

A soli 370 euro su Amazon, il Philips Monitor da 34″ è un dispositivo da non farsi scappare. Collegati ora in pagina e acquistalo approfittando di uno sconto del 24%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.