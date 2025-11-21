Philips OneBlade 360 taglia peli e anche il prezzo, -43% al Black Friday

Se hai aspettato il Black Friday per acquistare un nuovo strumento per la barba e i peli, Philips OneBlade 360 risponde alla tua chiamata. Uno dei più acquistati degli ultimi anni e per ovvie ragioni: ti permette di radare e accorciare i peli con una accuratezza e comodità senza eguali. Un vero gioiello e con il suo kit al completo è da non perdere. Su Amazon lo trovi scontato del 43%. Mettilo in carrello a soli 32,23 euro e portalo a casa.

Philips OneBlade 360 non ha bisogno di presentazioni. È diventato così apprezzato che è impossibile non averlo mai visto prima d’ora. Il suo sistema senza fili ti consente di muoverti senza costrizioni e viste le dimensioni che ha, anche in viaggio è facilissimo da portarlo con te. Questa confezione in sconto al Black Friday è geniale perché include un kit per il corpo (pettine click-on e protezione per la pelle), 3 pettini per la barba (da 1,3 e 5 mm), 3 lame con tecnologia a 360°, una cover di protezione e il cavo di ricarica. Con un solo acquisto hai praticamente un anno di rasature senza altri pensieri.

Le lame sono realizzate in acciaio inossidabile e sono cambiabili. Ognuna di queste ha un’autonomia di circa 4 mesi e per sapere quando è necessario fare il cambio, c’è un icona rossa che si illumina e ti segnala l’esigenza. La tecnologia OneBlade è esclusiva e permette alla testina di muoversi per adattarsi alle forme del tuo viso e del tuo corpo. Inoltre non c’è rischio che ti possa far male perché, grazie alla griglia di protezione, la parte tagliente non entra in diretto contatto con la pelle. Tuttavia non ti preoccupare: se non monti alcun pettine aggiuntivo risulterai liscio come mamma ti ha fatto! Impermeabile, ideale anche per le zone sensibili e con 60 minuti di autonomia. Cosa potresti voler di più?

Acquistalo a soli 32,23 euro su Amazon con lo sconto del 43% in corso. Con Philips OneBlade 360 hai un alleato per barba e corpo assicurato.