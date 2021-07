Due pendrive USB3 da 32 GB di Philips: così sono regalate

Quasi 10.000 fotografie in alta risoluzione, oltre 5.500 canzoni oppure centinaia di video: sceglierai tu cosa metterci. Intanto, l'importante è non lasciarsi sfuggire l'offerta che consente di allungare le mani sulle pendrive USB 3.0 da 32 GB della linea Philips Vivid, acquistabili oggi approfittando di uno sconto interessante su Amazon.

Le pendrive USB 3.0 di Philips da 32 GB in sconto su Amazon

Il trasferimento dei dati avviene con velocità fino a 100 MB/s in fase di lettura, così da ridurre al minimo i tempi di attesa. Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di design, con una protezione che ruota per proteggere il connettore. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi puoi approfittare dello sconto su Amazon e metterti in tasca le due pendrive USB 3.0 di Philips da 32 GB al prezzo di soli 11,90 euro. Se sei un abbonato Prime, le riceverai a casa già domani con spedizione gratuita.