Tappetino RGB per mouse e tastiera a soli 11€ su Amazon!

Siete alla ricerca di un comodo tappetino per il vostro mouse che sia robusto, funzionale ed elegante? Oggi Amazon ha per voi un'interessante promozione che riguarda il tappetino RGB della AIRENA il cui prezzo passa da 16,99 euro a soli 11,04 euro grazie a un doppio sconto. Infatti allo sconto del 15% sul prezzo di listino potete aggiungere un ulteriore sconto del 20% tramite un coupon da selezionare prima di mettere il prodotto nel carrello.

Tappetino RGB per mouse e tastiera: eleganza e robustezza per ogni utilizzo

Questo tappetino ha le dimensioni di ‎38.6 x 6.8 x 6.4 cm per rendere facile inserire su di esso sia la tastiera che il mouse, con abbondanza di spazio rimasto per un migliore movimento del mouse. Il tappetino è progettato con materiale intrecciato in fibra superfine, con una superficie microporosa e liscia, così da garantire una navigazione precisa e ottimizzare l'esperienza di gioco. La fibra super glow e la superficie in tessuto morbido con base in gomma antiscivolo assicurano un controllo preciso del mouse e una stabilità costante sulla scrivania.

Infine l'illuminazione personalizzabile Chroma offre un aspetto distintivo: potete scegliere tra 14 modalità di illuminazione tra cui rosso, blu scuro, giallo, verde, rosa, bianco, blu ghiaccio, arcobaleno e modalità respiro. Tutto questo può essere vostro in meno di 48 ore lavorative all'esclusivo prezzo di 11,04 euro. Non dimenticate, però, di selezionare l'apposito coupon disponibile solo fino al 31 luglio.