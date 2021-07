Mouse Logitech MX ERGO mai visto a un prezzo così!

Logitech MX ERGO è un mouse wireless dalla grande ergonomia dotato anche di trackball. Solo per oggi si trova in offerta su Amazon a 64,99 euro. Lo sconto è del 43% e si traduce in un risparmio di ben 50 euro rispetto al prezzo solito. Si tratta di una delle promozioni migliori di sempre per questo dispositivo!

Mouse Logitech MX ERGO: caratteristiche principali

L'iconico sistema di puntamento trackball consente il movimento del cursore tramite lo spostamento del pollice sulla sfera, che ruota simulando il movimento dei mouse tradizionali. Questa tipologia di periferiche si rivolge a chi usa molto il mouse, previene numerosi problemi all'articolazione del polso esponendo i tendini ad uno stress sensibilmente inferiore al sistema di puntamento classico.

Il Logitech MX ERGO è tra i modelli ergonomici più venduti e apprezzati sul mercato. Il merito principale è dato dall'inclinazione di 20 gradi che favorisce l'impugnatura e la posizione dei tasti è studiata per garantire il massimo comfort durante l'utilizzo. A destra della trackball è presente un tasto che consente anche di abbassare la sensibilità del cursore per effettuare movimenti più accurati.

Logitech è anche famoso per proporre efficienti funzioni Easy-Switch e Flow, associando MX ERGO a 2 dispositivi contemporaneamente è possibile utilizzare un unico mouse su 2 PC diversi. Tramite il tasto centrale si passa rapidamente da un PC all'altro senza muovere la mano dal mouse.

Oggi è possibile acquistare il Logitech MX ERGO in offerta su Amazon a 64,99 euro, un prezzo mai visto per un accessorio dotato di ottime caratteristiche tecniche e funzionali. Non manca la spedizione Prime con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.