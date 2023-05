Philips per aria al TOP: purificatore piccolo ma POTENTE, sconto 70€

Sai alla ricerca di un purificatore d’aria affidabile e di alta qualità? Allora dovi assolutamente provare il Purificatore d’Aria 800 Series di Philips, elimina impurità e respira aria pulita in città come in montagna.

Lo puoi trovare al momento su Amazon a soli 109,99€ grazie allo sconto del 39% che ti permette di risparmiare ben 70€

Ricordati che con un abbonamento Amazon Prime lo riceverai a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

Respira aria pura con il purificatore d’aria targato Philips

Tra smog, polvere e allergeni la vita in città non è facile anche se cerchi di cambiare spesso aria in casa. Esiste però un modo per poter avere un’aria sana e pulita senza doverti recare in montagna, ossia il Purificatore d’Aria. È un dispositivo elegante e compatto, dotato di un sistema di filtraggio che lo rende perfetto per questa situazione. Vedrai che una volta provato non ne potrai più fare a meno e sarà persino una manna dal cielo in caso di allergia ed asma.

Il suo straordinario filtro riesce a intrappolare il 99,95% di impurità pulendo l’aria di una stanza in pochi minuti. Il filtro HEPA a due strati di cui è dotato è infatti super affidabile per eliminare allergeni e fumo. Questo modello è pensato per spazi di massimo 49 metri quadrati se si desidera una pulizia impeccabile, ma grazie al suo design leggero e piccolo potrai spostarlo da una stanza all’altra senza problemi.

Basta collegarlo alla corrente e azionarlo, i suoi sensori intelligenti lo attiveranno ogni volta che c’è ne sarà bisogno. È dotato di un display intuitivo facile da utilizzare e che ti avvertirà anche quando dovrai cambiare il filtro.

Non aspettare ulteriormente e acquista il prima possibile su Amazon il Purificatore d’Aria 800 Series di Philips a soli 109,99€ grazie allo sconto del 39%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.