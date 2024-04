Philips per L'Or danno vita a Barista: la macchinetta 3 lunghezze (-37%)

Una macchina per caffè premium sotto tutti i punti di vista. L’Or Barista prodotto da Philips è un prodotto che soddisfa ogni esigenza in casa perché ha 3 lunghezze di erogazione che possono essere anche personalizzate. Dimensioni nella norma e design elegante per non aver paura di metterla in bella mostra.

Con uno sconto del 37% raggiunge un prezzo eccellente su Amazon. Se sei interessato collegati così con soli 72,53€ la porti a casa. Basta un click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

L’Or Barista by Philips, una macchinetta per caffè e non solo

La caratteristica più bella di L’Or Barista è la possibilità di dare vita ad espresso ma anche caffè doppi e bibite. Devi sapere che funziona con capsule L’Or originali ma anche con Nespresso e compatibili. Usa lo stesso meccanismo quindi vai senza problemi.

Novità assoluta è che acquistando le capsule Double prodotte dal marchio stesso, hai la possibilità di erogare anche due tazzine in contemporanea. Soluzione perfetta se hai ospiti o bevete più persone il caffè allo stesso momento.

Ma venendo a noi, la pompa ha una pressione da 19 BAR, il contenitore dell’acqua ospita fino a 1 litro di acqua e c’è il contenitore per la capsule usate che rimane nascosto ma è semplicissimo da estrarre.

Visto e considerato che puoi erogare anche quantità copiose, il raccogli goccia è estraibile per poter far spazio a tazze anche alte. Come ti dicevo, le tre lunghezze sono totalmente programmabili per personalizzarle.

Tempo di riscaldamento veloce, spegnimento automatico e sistema Philips di prima qualità.

Non perdere la tua possibilità. Collegati su Amazon dove trovi il prezzo più basso degli ultimi mesi per Philips L’Or Barista, tua a soli 72,53€ con sconto del 37%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.