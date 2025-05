Philips Serie 900 in casa purifica l'aria che respiri, eccellenza HEPA

Un purificatore d’aria come Philips Serie 900 diventa eccellente quando vivi in zone altamente urbanizzate o comunque soffri di allergie. È piccolo ma con il suo filtro HEPA funziona alla perfezione e grazie alla sua potenza copre ambienti fino a 65 metri quadrati. Lo sposti a piacimento e lo gestisci direttamente dallo smartphone con l’app dedicata. Non privartene ed elimina, una volte e per tutte, la gola che gratta. Con sconto su Amazon lo acquisti a soli 139,99 euro invece di 169,99 euro. Aggiungilo al tuo carrello subito.

Philips Serie 900, il purificatore d’aria che non si vede ma fa la differenza

È così piccolo che puoi praticamente metterlo sul comodino in camera. Sta bene ovunque, è leggero ed occorre solo una presa vicina per metterlo in funzione. Philips Serie 900 è un purificatore d’aria di ultima generazione che unisce un design intelligente a una necessità: respirare bene. Infatti, attraverso il suo filtro HEPA riesce a sanificare l’aria al 99,99% e permetterti un ambiente sano e sicuro in cui prendere una boccata d’aria. Quando l’aria viene aspirata, vengono eliminati tutti i rischi presenti in essa come brutti odori, allergeni (polvere, pollini, forfora di animali ecc.) ma anche virus e tanto altro ancora.

È silenzioso e a basso consumo energetico per averlo acceso giorno e notte senza che diventi un peso in bolletta. Inoltre è dotato di sensori intelligenti con cui analizza l’aria e regola in automatico la velocità di aspirazione, quando la situazione richiede una tua azione, la notifica smart sul tuo smartphone ti informa in modo istantaneo. Usa sempre l’app per gestire il purificatore da remoto e per controllare lo stato del filtro. Quanto dura? All’incirca 12 mesi.

A soli 139,99 euro su Amazon, il Philips Serie 900 è quello giusto da avere in casa. Approfitta dello sconto del 18% e completa l’acquisto in pagina.