Philips? Svende le cuffie Over Ear Bluetooth a soli 49€: sono TOP

Se stai cercando un paio di cuffie Over Ear e Bluetooth dal prezzo piccolo ma dalla qualità elevata, le Philips sono quelle che devi acquistare. Nello specifico il modello TAH6509BK/00 che puoi utilizzare sia senza che con fili per renderle inarrestabili. Sono comode, di qualità e ora anche in promozione su Amazon. Approfitta dello sconto del 14% e aggiungile al carrello a soli 49,17€ prima che tornino a prezzo pieno.

Le cuffie Over Ear Bluetooth di Philips sono magiche

Sono disponibili in colorazione nera e dotate di Bluetooth avanzato, si connettono senza inghippi a qualsiasi dispositivo o sistema operativo. Conta che le usi per ascoltare musica, vedere contenuti in streaming, ma anche per parlare al telefono perché sono dotate di microfoni con qualità superiore. In questo modo risulti sempre chiaro e nitido mentre parli con amici, parenti, colleghi. Le cuffie TAH6509BK/00 di Philips sono un modello Over Ear con design leggero e confortevole. L’archetto è regolabile, mentre le imbottiture sono morbide così da indossare le cuffie anche per lunghe ore. A disposizione hai una batteria pazzesca con ben 70 ore di utilizzo dalla sua parte.

La vera domanda, tuttavia, è una: come suonano queste cuffie Philips? Il suono è pieno, realistico e senza distorsioni. Ogni nota viene riprodotta alla perfezione ed enfatizzata dalla cancellazione del rumore, così che tu possa ascoltare in purezza ogni brano che ami. Con assistente vocale integrato ed entrata AUX disponibile, puoi decidere di usarle anche in modo cablato. In questo ultimo caso, l’autonomia è ovviamente infinita visto che viene scavalcata la batteria.

Prezzo unico su Amazon in offerta

Grazie al ribasso del 14%, ora hai la chance di comprare un paio di cuffie Over Ear Bluetooth di qualità a piccolo prezzo. Collegati subito e fai tue le Philips TAH6509BK/00. Comprale a soli 49,17€ subito.