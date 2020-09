Philips Sync Hue, la luce si fa emozione

Che sia un video emozionale per la presentazione di un prodotto, o semplicemente un film di cui godere in casa propria, Philips ha da tempo ideato un sistema di gestione dell’illuminazione retrostante al monitor ideale per moltiplicare il pathos del momento. Non tutti vogliono però acquistare direttamente una nuova tv per dotarsi del cosiddetto “Hue“, quindi il gruppo ha pensato di rendere “standalone” il tutto e fare in modo che chiunque possa farlo proprio per esaltare l’esperienza di fronte alle immagini sul monitor.

Philips Sync Hue

Philips Sync Hue è in queste ore in offerta presso lo store online di Unieuro con un taglio del prezzo pari al 19%: da 309,89 euro a 249,99 euro per far proprio un oggetto che è letteralmente in grado di trasformare tanto la propria sala delle presentazioni, quanto semplicemente il proprio salotto. Come? Sincronizzando le luci esterne al monitor con colori intercettati “live” dalle immagini a schermo.

Una volta installato non occorrerà far altro se non farsi catturare dalle immagini, abbandonandosi ad una luce in grado di abbracciare l’intero ambiente ed estendere pertanto virtualmente l’immagine in modo oltremodo coinvolgente:

Sincronizza le tue luci intelligenti con il contenuto che appare sullo schermo della tua TV utilizzando Philips Hue Play HDMI Sync Box . Quattro porte HDMI ti consentono di connettere i tuoi dispositivi multimediali alla configurazione Hue, fornendo in modo rapido e senza interruzioni luce colorata che riflette il contenuto che stai guardando o ascoltando.

Interessante è notare come la maggior parte delle recensioni premi la bontà dell’esperienza di visione che è possibile ricavare dal Sync Box, ma qualche dubbio viene espresso a livello di rapporto qualità/prezzo. Lo sconto garantito in queste ore da Unieuro abbatte anche quest’ultima barriera, rendendo così il Philips Play HDMI Sync Box un compagno ideale per i propri incontri con il cliente o per le proprie serate sul divano.

Effetto wow garantito, con lo sconto.