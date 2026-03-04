Phishing: attenzione alla falsa email della ANBSC

Gli esperti del Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale (CERT-AgID) hanno analizzato un’email ricevuta a fine febbraio, scoprendo le tecniche utilizzate per un attacco di phishing. Lo scopo dei cybercriminali (ignoti) era probabilmente quello di installare il noto XWorm, ma non è stato rilevato il payload finale che conferma il nome del malware.

Dettagli sulla campagna di phishing

Gli utenti più esperti di tecnologia noteranno sicuramente almeno due errori nell’email, quindi si accorgeranno subito che si tratta di un tentativo di phishing. L’oggetto dell’email (Informare servicii online ANBSC) svela la scarsa conoscenza dell’italiano. ANBSC è l’acronimo dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, ma nel testo c’è un riferimento ad un’altra agenzia (inesistente).

I cybercriminali avvisano l’utente che è stata riscontrata una irregolarità nella dichiarazione dei redditi 2025, quindi è necessario cliccare sul link indicato per accedere al sito dell’ANAF (Agenzia Nazionale per l’Amministrazione Finanziaria) per evitare una sanzione.

Cliccando sul link viene scaricato un archivio ZIP che contiene un file URL. Aprendo il file viene scaricato ed eseguito uno script WSH (Windows Script Host). Si tratta del loader di uno script JavaScript che scarica un file batch nella directory Download e ne avvia l’esecuzione.

A questo punto viene mostrato un documento PDF relativo alla presunta irregolarità fiscale e verificata la presenza del file python.exe . Se non presente viene scaricata la versione embedded 3.14.0 da python.org . Successivamente vengono scaricati tre file ( sb.py , new.bin e a.txt ) e avviata la decifratura di new.bin tramite lo script sb.py usando le chiavi contenute in a.txt .