Diventa un genio della matematica con Photomath

Già disponibile in oltre 30 lingue e 195 paesi, Photomath porta oggi in Italia la sua versione premium, proprio nei giorni del Back to School. Si tratta dell’app leader nel supporto per l’apprendimento di tutti gli aspetti riguardanti la matematica. Ha già oltrepassato la soglia dei 300 milioni di download. Nell’occasione, sono state introdotte nuove funzionalità per aiutare i ragazzi (ma anche i genitori e gli insegnanti) nello svolgimento degli esercizi, aiutandoli a comprendere i vari procedimenti.

Matematica: Photomath Pro arriva in Italia

Si basa su un’avanzata tecnologia di intelligenza artificiale per leggere e interpretare tutti i problemi, anche quelli scritti a mano. Costituisce un tutor virtuale delle competenze matematiche, fornendo dettagli sui passaggi che portano alla risoluzione negli ambiti dell’algebra, dell’aritmetica e della geometria. Questo il commento di Damir Sabol, CEO e fondatore nel 2014 dell’app.

Con Photomath vogliamo sì supportare i ragazzi nella comprensione della matematica, ma riteniamo fondamentale soprattutto motivarli e incoraggiarli ad acquisire sicurezza nelle loro capacità, aiutandoli a migliorare e acquisendo competenze e fiducia in sé stessi. Storicamente, essere “bravi in matematica” è stato associato a “essere intelligenti”. Vogliamo cambiare questo stigma e rafforzare la convinzione che chiunque può essere “bravo in matematica”.

Le funzionalità della versione a pagamento offrono un supporto aggiuntivo, con apprendimento multimediale, tutorial animati e vocali. C’è anche un dizionario matematico per imparare la terminologia appropriata (e il suo significato). rosegue Sabol.

Abbiamo notato che quando gli studenti si sentono scoraggiati nella loro capacità di riuscire nei problemi di matematica, sono bloccati in una serie di convinzioni che possono peggiorare le loro prestazioni. Photomath lavora per evitare che gli studenti cadano in questa falsa percezione rafforzando la loro autostima: l’apprendimento è un viaggio in cui gli studenti possono evolversi e crescere.

La versione premium di Photomath è disponibile su Google Play e App Store al prezzo di 11,99 euro al mese oppure 69,99 euro all’anno.

