Photon Matrix: LiDAR e laser per uccidere le zanzare

Le zanzare sono senza dubbio gli insetti più odiati al mondo (probabilmente anche dagli animalisti). Un certo Jim Wang (cinese di Changzhou) ha avviato una raccolta fondi su Indiegogo per un dispositivo che sembra uscito da un film di fantascienza. Photon Matrix sfrutta la tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging) per rilevare i ditteri e sterminarli con un raggio laser.

Nessuna speranza per le zanzare

L’obiettivo dei produttori era raccogliere 16.936 euro. La somma ha superato i 423.000 euro e sono state già vendute oltre 400 unità, nonostante la data di spedizione prevista per ottobre. Photon Matrix può essere fissato al muro o posizionato su una superficie piana, eventualmente aggiungendo la base rotante. Il dispositivo viene definito come il primo sistema di difesa aerea contro le zanzare (può anche rilevare chironomidi, pappataci e moscerini dei funghi).

Il dispositivo sfrutta la tecnologia LiDAR per individuare una zanzara fino alla distanza di 3 metri (6 metri per la versione Pro) entro 2 millisecondi in un campo visivo di 90 gradi. È stato integrato anche un radar a onde millimetriche per rilevare oggetti di maggiori dimensioni (superiori a 2 centimetri), come persone e animali, entro 10 metri. Solo se vengono rispettati tutti i requisiti di sicurezza, Photon Matrix emette un raggio laser che uccide la zanzara.

Avviso: il seguente video potrebbe urtare la sensibilità degli animalisti.



Photon Matrix integra un modulo Wi-Fi, quindi può essere collegato alla rete locale e gestito tramite app mobile. Quest’ultima permette anche di impostare un effetto sonoro (la modalità predefinita è silenziosa). Lo stato di funzionamento viene mostrato sullo schermo. Può essere installato anche all’esterno (certificazione IP68).

Il prezzo della versione base è 424 euro, mentre quella Pro costa 526 euro. I produttori spediranno il dispositivo in tutto il mondo.