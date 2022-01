Photoshop o Procreate? Impara a usare i software creativi

PhotoShop, Procreate, Illustrator: ciò che li accomuna è la loro connotazione artistica, che permette loro di spiccare fra i software creativi più potenti del mercato. Per questo motivo imparare ad utilizzarli ad “arte” non è sempre immediato e richiede un lungo lavoro di pratica e apprendimento. Muovere i primi passi da autodidatta è un bene ma potrebbe volerci tempo, persino diversi anni. Per “velocizzare” il processo potresti rivolgerti al mondo del web, che pullula di tutorial e guide, le quali hanno però un enorme difetto: non essere aggiornate. Basta qualche update del software e subito ecco il nostro video-tutorial andare in fumo perché ormai obsoleto. Per ovviare al problema è possibile affidarsi ai corsi completi Domestika, che hanno il vantaggio di essere sempre sul pezzo quando si tratta di creatività. Attualmente è in corso un'interessante promozione dedicata a tutti gli artisti digitali, che consente di acquistare a soli 14,90 euro un pacchetto da due corsi a scelta fra un vastissimo catalogo. Non serve essere i prossimi Leonardo Da Vinci: basta passione e tanta voglia di mettersi in gioco.

Photoshop o Procreate? Impara i software creativi più potenti

Il catalogo messo in campo da Domestika per la promozione è davvero vasto e tocca un po' tutti i settori dell'arte. Ad esempio, ci sono quasi trenta corsi dedicati esclusivamente all'intera suite Adobe, da Photoshop a Illustrator (i più acquistati), fino a InDesign e Lightroom Classic. I corsi sono dedicati ai diversi livelli di conoscenza, da principiante fino agli artisti più esperti. Il secondo più apprezzato dall'utenza è Procreate, software per dispositivi Apple che può vantare oltre trenta corsi dedicati, fra cui lezioni introduttive, character design, disegno architettonico, lettering e moltissimo altro. La selezione offre anche corsi non strettamente correlati alle abilità di disegno, ma pur sempre legati al mondo dell'arte. Un esempio è il corso di post-produzione fotografica e quello di modellazione 3D con ZBrush.

Domestika è un'ampia piattaforma, dove un gran numero di esperti di ogni settore hanno deciso di mettere a disposizione le proprie conoscenze per insegnarle in forma di corso. Ogni videolezione è ad accesso illimitato e on-demand. Ciò significa che potrai vederla dove, come e quando vuoi, in qualsiasi momento della giornata e su qualsiasi dispositivo smart. In più, gli insegnanti mettono spesso a disposizione risorse extra per tutti i propri alunni. La promozione sta per scadere: affrettati per ottenere il tuo pacchetto da due corsi a tema arte digitale al prezzo di 14,90 euro invece di 36,80.