Un anno di Photoshop: prezzo WOW e subito attivo

Tra gli sconti di fine anno di Amazon è disponibile anche un pacchetto super per chi lavora a contatto con il mondo della grafica. A disposizione, infatti, c’è un anno di “Photography Plan” proprio della famiglia Adobe Creative Cloud ad un prezzo super: solo 119,99 euro.

Adobe Creative Cloud Photography plan

Nel pacchetto sono compresi:

Lightroom

Lightroom Classic

Photoshop

Lightroom Mobile

20 GB di spazio di archiviazione cloud

L’abbonamento ha un prezzo medio di 145 euro, ma solo per questa occasione è disponibile lo sconto extra destinato a durare soltanto poche ore (nella migliore delle ipotesi fino a fine anno).

Chi volesse avere uno spazio extra di archiviazione può salire fino a 1TB, portando però in questo caso il prezzo a quota 291,19 euro (prezzo che non gode al momento di alcuna scontistica). La miglior soluzione possibile è pertanto lo sconto super disponibile sulla versione da 20GB, la cui attivazione può essere immediata: si scarica la suite dal Web e, inserendo il codice ricevuto istantaneamente via mail, si può iniziare immediatamente a lavorare sui propri progetti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.