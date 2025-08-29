 PIA VPN: dispositivi illimitati, protezione totale e garanzia di rimborso
Private Internet Access offre 2 anni + 2 mesi a 1,99 €/mese. VPN open-source, no-log, dispositivi illimitati, blocco annunci e garanzia di rimborso entro 30 giorni.
In un panorama digitale sempre più esposto a rischi e sorveglianza, Private Internet Access (PIA) si conferma come una delle soluzioni VPN più affidabili e accessibili sul mercato. Con milioni di utenti nel mondo e una politica rigorosa no-log, PIA punta sulla trasparenza totale grazie a un software 100% open-source, garantendo privacy e sicurezza senza compromessi.

Naviga in sicurezza con PIA VPN

Perché scegliere PIA VPN?

Con PIA VPN navighi in sicurezza anche su Wi-Fi pubblici, accedi a contenuti geo-bloccati, eviti restrizioni e proteggi le tue sessioni di gaming. È lo strumento ideale per viaggiatori, studenti e professionisti che vogliono unire privacy e libertà online.

PIA VPN offre un software completamente open source che garantisce la massima trasparenza sul suo funzionamento, una rigorosa politica no-log che assicura l’assenza di qualsiasi registrazione dei dati di navigazione, una configurazione immediata attivabile in pochi clic e un’assistenza sempre disponibile, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, tramite chat ed email.

L’offerta speciale: fino all’81% di sconto

PIA propone oggi una promozione irripetibile:

  • 2 anni + 2 mesi a soli 1,99 € al mese (51,74 € complessivi per i primi due anni).

  • Piano 6 mesi a 6,79 €/mese.

  • Piano mensile a 10,69 €/mese.

Tutti i pacchetti includono la possibilità di collegare un numero illimitato di dispositivi, rendendola una delle VPN più convenienti per famiglie e professionisti.

Protezione completa e funzionalità avanzate

Con PIA, non solo la connessione viene crittografata, ma si ottengono vantaggi unici:

  • Blocco annunci e tracker integrato.

  • Split tunneling e supporto al torrenting.

  • Server in 91 Paesi, per accedere a contenuti senza limiti.

  • App dedicate per ogni sistema operativo e browser.

Grazie all’integrazione con un antivirus opzionale e alla possibilità di avere un IP dedicato, PIA si trasforma in una suite di sicurezza completa.

Provala senza rischi

Con la garanzia di rimborso entro 30 giorni, chiunque può provare PIA senza impegno. Un’opportunità ideale per testare la VPN più trasparente e versatile sul mercato, perfetta per chi cerca sicurezza, libertà digitale e massimo controllo dei propri dati online.

Per conoscere l’offerta completa di Private Internet Access clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 ago 2025

