Piani hosting WooCommerce in sconto fino al 73%

Spesso la difficoltà maggiore per chi vuole vendere online non è tanto quella di aprire un e-commerce, quanto di gestirlo e potenziarlo nel corso del tempo. L’offerta prevista dall’hosting WooCommerce di Hostinger è particolarmente ricca di vantaggi, strumenti e soluzioni anche e soprattutto da questo punto di vista. Ed è in offerta con sconti fino al 73%.

I piani di Hostinger per far crescere un e-commerce

Acquistando un piano Hostinger WooCommerce si ha la possibilità di creare da zero (ma anche di migrarlo in maniera facile, veloce e sicura) uno store online. Compreso nel piano c’è il nome di dominio, l’installazione di WooCommerce, la sua configurazione e la presenza di 100 indirizzi e-mail e certificati SSL illimitati.

Una volta che l’e-commerce è online il lavoro del venditore non è terminato e Hostinger supporta ogni fase a partire dalla creazione di descrizioni dei prodotti con un elevato potenziale di catturare l’attenzione dei clienti. Il tutto grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Inoltre i piani Hostinger WooCommerce assicurano prestazioni elevate e un costante aggiornamento per assicurare stabilità, velocità e sicurezza.

Tutti coloro che visitano l’e-commerce basato sull’hosting di Hostinger potranno sperimentare un’esperienza di acquisto impeccabile sia dal punto di vista della velocità che da quello della possibilità di utilizzare qualsiasi metodo di pagamento. Per il cliente è semplice e per il venditore è conveniente e comodo potendo controllare tutto da un’unica dashboard per avere una gestione virtuosa del proprio business e assicurare a tutti i clienti un servizio impeccabile.

Per qualsiasi necessità i piani Hostinger WooCommerce mettono a disposizione un’assistenza clienti dedicata accessibile tutti i giorni 24 ore su 24, in chat dal vivo con operatori che parlano fluentemente più di 10 lingue.

I piani in promozione sono: Hostinger Business a 3,99€ al mese (sconto del 73%), Hostinger Cloud Startup a 7,99€ al mese (sconto del 60%) e Hostinger Cloud Professional a 13,99€ al mese (sconto del 65%).