Piani lifetime con il 60% di sconto: scopri l'offerta Black Friday di pCloud

Archiviazione cloud, crittografia avanzata e gestione delle password in un unico servizio: pCloud concentra i tre pilastri della sicurezza digitale in una soluzione definitiva, senza abbonamenti. Il Black Friday 2025 è l’unico momento in cui è possibile ottenere piani Lifetime con sconti fino al 60%, trasformando la protezione dei dati in un investimento permanente. Un pagamento unico permette di conservare per sempre file, foto, documenti sensibili e credenziali, con l’affidabilità della data protection svizzera.

Bundle 3in1 e piani Lifetime: cosa includono e quanto costano

L’offerta di punta è il Bundle Lifetime 3in1, che unisce spazio cloud, pCloud Encryption e il password manager pCloud Pass. Si tratta dell’unico pacchetto che integra crittografia lato client e gestione sicura delle credenziali. I piani disponibili includono Premium 1 TB a 199 € (anziché 435 €), Premium Plus 2 TB a 279 € (anziché 599 €) e Ultra 10 TB a 799 € (anziché 1890 €). Tutti i piani prevedono 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

Funzionalità cloud: backup, sincronizzazione e gestione file

Il servizio cloud di pCloud offre backup automatici da Google Drive, Dropbox, OneDrive, Facebook e Google Photos, semplificando la migrazione dei dati. L’interfaccia include gestione file intuitiva, condivisione tramite link, sincronizzazione su desktop e accesso da qualsiasi dispositivo. La sezione Foto ordina automaticamente immagini e video in ordine cronologico, mentre il player multimediale integrato permette la riproduzione immediata dei contenuti caricati. L’obiettivo è garantire continuità tra dispositivi, rendendo il cloud un’estensione naturale dello spazio locale.

Sicurezza avanzata e password manager

Il Bundle 3in1 introduce due strumenti chiave: pCloud Encryption, basato su crittografia lato client con chiave privata riservata all’utente, e pCloud Pass, un password manager con memorizzazione illimitata, generazione automatica e sincronizzazione multi-dispositivo. La combinazione tra archiviazione sicura, crittografia proprietaria e gestione delle credenziali rende l’offerta di pCloud particolarmente interessante nel contesto attuale della sicurezza digitale. Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.