 Piani lifetime con il 60% di sconto: scopri l'offerta Black Friday di pCloud
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Piani lifetime con il 60% di sconto: scopri l'offerta Black Friday di pCloud

pCloud lancia il Black Friday con piani Lifetime e Bundle 3in1 in edizione limitata, sicurezza svizzera, crittografia avanzata e sconti fino al 60% su archiviazione a vita.
Piani lifetime con il 60% di sconto: scopri l'offerta Black Friday di pCloud
Informatica Cloud & Hosting
pCloud lancia il Black Friday con piani Lifetime e Bundle 3in1 in edizione limitata, sicurezza svizzera, crittografia avanzata e sconti fino al 60% su archiviazione a vita.

Archiviazione cloud, crittografia avanzata e gestione delle password in un unico servizio: pCloud concentra i tre pilastri della sicurezza digitale in una soluzione definitiva, senza abbonamenti. Il Black Friday 2025 è l’unico momento in cui è possibile ottenere piani Lifetime con sconti fino al 60%, trasformando la protezione dei dati in un investimento permanente. Un pagamento unico permette di conservare per sempre file, foto, documenti sensibili e credenziali, con l’affidabilità della data protection svizzera.

Scopri l’offerta Black Friday di pCloud

Bundle 3in1 e piani Lifetime: cosa includono e quanto costano

L’offerta di punta è il Bundle Lifetime 3in1, che unisce spazio cloud, pCloud Encryption e il password manager pCloud Pass. Si tratta dell’unico pacchetto che integra crittografia lato client e gestione sicura delle credenziali. I piani disponibili includono Premium 1 TB a 199 € (anziché 435 €), Premium Plus 2 TB a 279 € (anziché 599 €) e Ultra 10 TB a 799 € (anziché 1890 €). Tutti i piani prevedono 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

Funzionalità cloud: backup, sincronizzazione e gestione file

Il servizio cloud di pCloud offre backup automatici da Google Drive, Dropbox, OneDrive, Facebook e Google Photos, semplificando la migrazione dei dati. L’interfaccia include gestione file intuitiva, condivisione tramite link, sincronizzazione su desktop e accesso da qualsiasi dispositivo. La sezione Foto ordina automaticamente immagini e video in ordine cronologico, mentre il player multimediale integrato permette la riproduzione immediata dei contenuti caricati. L’obiettivo è garantire continuità tra dispositivi, rendendo il cloud un’estensione naturale dello spazio locale.

Sicurezza avanzata e password manager

Il Bundle 3in1 introduce due strumenti chiave: pCloud Encryption, basato su crittografia lato client con chiave privata riservata all’utente, e pCloud Pass, un password manager con memorizzazione illimitata, generazione automatica e sincronizzazione multi-dispositivo. La combinazione tra archiviazione sicura, crittografia proprietaria e gestione delle credenziali rende l’offerta di pCloud particolarmente interessante nel contesto attuale della sicurezza digitale. Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Sicurezza e cloud a vita: i pacchetti Internxt al 90% di sconto (Black Friday)

Sicurezza e cloud a vita: i pacchetti Internxt al 90% di sconto (Black Friday)
IONOS: un anno di web hosting gratis con dominio incluso

IONOS: un anno di web hosting gratis con dominio incluso
Aruba spalanca le porte al Black Friday: 70% di sconto su hosting e domini

Aruba spalanca le porte al Black Friday: 70% di sconto su hosting e domini
Crea il tuo sito con pochi euro grazie a Hostinger

Crea il tuo sito con pochi euro grazie a Hostinger
Sicurezza e cloud a vita: i pacchetti Internxt al 90% di sconto (Black Friday)

Sicurezza e cloud a vita: i pacchetti Internxt al 90% di sconto (Black Friday)
IONOS: un anno di web hosting gratis con dominio incluso

IONOS: un anno di web hosting gratis con dominio incluso
Aruba spalanca le porte al Black Friday: 70% di sconto su hosting e domini

Aruba spalanca le porte al Black Friday: 70% di sconto su hosting e domini
Crea il tuo sito con pochi euro grazie a Hostinger

Crea il tuo sito con pochi euro grazie a Hostinger
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
26 nov 2025
Link copiato negli appunti