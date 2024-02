Piani Norton Antivirus a prezzi scontati: approfitta ora

Si continua a parlare di sicurezza informatica e della sua importanza, ma ci sono ancora tanti utenti e aziende che non hanno ben compreso questo concetto. Eppure, basterebbe un piccolo investimento, come quello per i piani Norton Antivirus, per mettere al sicuro device e informazioni personali.

Talaltro, in questo periodo sono ancora più accessibili grazie all’offerta promozionale in corso: sconti fino al 66% sui prezzi di listino per il primo anno. Se sei interessato a sapere di più su questa offerta, continua a leggere.

Piani Norton Antivirus: protezione completa a un prezzo imbattibile

Tra i piani Norton Antivirus, quello più conveniente è senza dubbio 360 Standard. L’abbonamento completo per il primo anno ti viene a costare soltanto 29,99 euro anziché 74,99 euro.

Questo pacchetto ti consente di proteggere un solo dispositivo, a scelta tra per PC, Mac, tablet o smartphone. Bloccherà in tempo reale tutti i tentativi di intrusione nel sistema da parte di virus, malware, ransomware e hacker.

Con la Promessa Protezione Virus al 100% potrai stare tranquillo, mentre la connessione privata a Internet tramite Secure VPN e i 10 GB di backup nel cloud mettono al sicuro i tuoi dati di navigazione e i file più importanti.

Ci sono altri piani completi scontati, come Norton 360 Deluxe e Premium. Il primo è disponibile a soli 34,99 euro (sconto 66%), mentre il secondo a 44,99 euro (sconto 60%). Ciò che li differenzia è il numero di dispositivi e lo spazio cloud: 5 per il primo, 10 per il secondo, 50GB per il primo e 75GB per il secondo.

Se desideri una soluzione più economica, puoi optare per Norton Antivirus Plus, che costa soltanto 19,99 euro per il primo anno.

Come hai potuto vedere, tutte le soluzioni offerte dall’azienda si distinguono per l’ottimo rapporto qualità/prezzo, assicurando nel contempo la massima sicurezza. Devi soltanto scegliere il pacchetto che soddisfa le tue esigenze e abbonarti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.