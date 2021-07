Piano a induzione Siemens, prezzo PAZZESCO (-543€)

Il piano cottura a induzione è la nuova grande realtà delle cucine moderne, con innumerevoli vantaggi rispetto al tradizionale piano cottura a gas. Anzitutto consente di rimuovere del tutto il gas dall'abitazione, un potente plus per la sicurezza della famiglia; inoltre permette di cucinare sfruttando l'energia del fotovoltaico, con cospicui risparmi finali di gestione; infine (ma sarebbero anche molti altri i vantaggi da elencare) permette una pulizia estremamente semplice e veloce al termine delle operazioni. Oggi su Amazon hai a disposizione una incredibile occasione: se stai cercando un piano cottura a induzione con cui migliorare le tue abitudini in cucina, questo sconto di Siemens non potrà che sembrarti un sogno a occhi aperti. Il risparmio immediato, infatti, è pari addirittura a 543,4 euro. Il prezzo passa infatti da 1143,40 euro a soli 600 euro, creando un'occasione del tutto unica per il grande salto.

Piano a induzione Siemens, che prezzo!

Certo, si trovano piani induzione a costi minori. Ma la differenza si vede, si sente, si nota. Eccome. Cambia la resistenza, cambia il design, cambia la capacità nel riconoscere l'area di cottura, cambiano le misure di sicurezza anti-bruciatura. Sono moltissime le differenze, tali per cui non si possono certo confrontare i piani induzione soltanto in base alla dimensione ed ai “fuochi” disponibili. In questo caso il piano cottura Siemens è un prodotto di altissima qualità, motivo per cui uno sconto del 48% è qualcosa di assolutamente unico e di grande appetibilità: se hai l'induzione nel mirino, questa è la tua grande opportunità (fin che dura, probabilmente soltanto poche ore).

Le misure del piano Siemens EX875KYW1E iQ700 sono pari a 81,2 cm x 52 cm. La tecnologia VarioInduct Plus è in grado di gestire cotture fino a 30cm di diametro e il sensore cottura consente di evitare surriscaldamenti che possano creare bruciature o danni di qualsiasi tipo. L'installazione dei piani a induzione, come noto, è estremamente semplice (vedi misure seguenti: molto spesso non ti servirà alcun intervento correttivo sul piano di lavoro) e per se passa dal gas all'elettricità il tempo di apprendimento è minimo.

Oltre 500 euro di risparmio sono tanti, tantissimi. L'occasione che hai a disposizione è dunque realmente importante, ma non solo per lo sconto: i vantaggi, come indicato, vanno ben oltre.