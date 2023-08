Piano Premium NordPass scontato del 50%: approfitta ora

L’estate non è soltanto il periodo ideale per andare in vacanza a mare o in montagna, ma anche quello che consente di sfruttare promozioni su tanti prodotti.

Una di queste riguarda NordPass, che offre il suo servizio password manager scontato del 50%. Il piano coinvolto è quello biennale Premium. È un’occasione da non perdere per la tua sicurezza online.

Piano Premium NordPass: garanzia di sicurezza online

Ricordare password è un esercizio che mette a dura prova anche la mente più eccelsa, soprattutto quando si hanno tanti account.

Ecco perché molti preferiscono usare la stessa password per accedere ovunque, mettendo però a rischio i propri dati sensibili e le credenziali di accesso.

NordPass risolve questo problema con una soluzione affidabile e completa. Grazie al suo generatore di password complesse, l’archiviazione illimitata, la crittografia e l’autenticazione a due fattori, tutto diventa più facile e sicuro.

L’offerta estiva di NordPass è di quelle irrinunciabili: sconto del 50% sul piano Premium, che va a scendere il prezzo mensile a 1,49 euro.

Anziché 71,76 euro, i primi due anni di abbonamento pagherai soltanto 35,76 euro. Si tratta di una promo a tempo limitato, quindi devi affrettarti a sceglierla.

Le funzionalità a cui accederai con NordPass Premium sono diverse, che renderanno la tua esperienza online maggiormente conveniente e sicura.

La condivisione delle password diventa sicura, così come passare da un dispositivo a un altro senza accedere nuovamente, usufruendo di servizi come “Data Breach Scanner” e “Salute Password”.

Prima che l’estate finisca, e con essa la promozione, rendi più sicura le tue attività online abbonandoti al piano Premium biennale di NordPass scontato del 50%.

Sono occasioni rare, quindi assolutamente da non perdere. Clicca sul link qui sotto e abbonati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.