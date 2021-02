Un ennesimo aggiornamento sul cosiddetto Bonus 500 euro del Piano Voucher arriva oggi dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, con un post su Twitter. In breve, circa 145 milioni di euro non sono ancora stati assegnati. Il fondo disponibile per l’iniziativa ammontava complessivamente a 200 milioni di euro.

Bonus Internet e PC/tablet: ancora tante risorse

Il denaro, lo ricordiamo, è destinato alle famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro permettendo loro di sottoscrivere un contratto per la connettività Internet e offrendo la possibilità di ricevere contestualmente un dispositivo a scelta tra computer e tablet, da impiegare per lavorare da casa in smart working, per seguire le lezioni online della didattica a distanza o altro.

📢Sono ancora disponibili più di 145 milioni di Euro per il bonus internet e pc/tablet da 500 euro alle famiglie con ISEE inferiore a 20 mila euro.

Gli operatori autorizzati a proporre offerte sono un centinaio circa. Da sottolineare che nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Toscana l’accesso al contributo è riservato solo ai residenti di alcuni comuni. Infine, nel mese di dicembre Infratel ha avviato la verifica a campione dei requisiti necessari per ottenere il bonus.