Piastra Bellissima Imetec a vapore: top di gamma per lo styling a meno di 80€

Per te o se devi fare un regalo a un’amica, alla mamma o alla tua compagna, la piastra professionale Bellissima Imetec Steam Elixir è quello di cui hai bisogno. Con l’offerta disponibile oggi su eBay hai la possibilità di pagarla il 43% in meno e regalare un prodotto utile e di grande qualità.

3 ragioni per scegliere la piastra professionale Bellissima Imetec Steam Elixir

Tecnologia a vapore per capelli morbidi e protetti

Styling versatile: liscio perfetto o onde naturali

Protezione e brillantezza in una sola passata

Cura il tuo stile senza pensieri

La piastra professionale Bellissima Imetec Steam Elixir è la migliore alleata per la cura quotidiana dei capelli. Il motivo? Integra un’innovativa tecnologia a vapore Steam Active Care che rilascia sulla ciocca di capelli la giusta quantità di vapore. In questo modo non stressi e rovini i capelli, ne mantieni la giusta idratazione ed eviti tutti i problemi legati agli sbalzi di temperatura.

Grazie al rivestimento in ceramica infusa con olio di Argan delle piastre, puoi passare la piastra sui tuoi capelli con estrema facilità ottenendo allo stesso tempo la morbidezza e la luminosità che hai sempre desiderato.

Che tu abbia i capelli ricci, fini o sottili, la piastra professionale Bellissima Imetec Steam Elixir ti permette in ogni circostanza di avere l’acconciatura perfetta. Puoi infatti regolare la temperatura scegliendo tra le quattro impostazioni disponibili e, grazie al design arrotondato, realizzare anche onde morbide senza alcuna fatica. Inoltre la piastra professionale Bellissima Imetec Steam Elixir integra un pettine removibile così da ottenere una stiratura ancora più semplice ed efficace.

Ideale per chi…

Vuole lisciare senza danneggiare i capelli

Ama cambiare look tra liscio e mosso

Cerca risultati rapidi e a prova di umidità

Per la cura quotidiana dei tuoi capelli non scegliere prodotti scadenti, ma affidati solamente a quelli di qualità. Approfitta dell’offerta per acquistare la piastra professionale Bellissima Imetec Steam Elixir con il 43% di sconto e pagarla solamente 79,99€.