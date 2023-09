Piccola ma con vista AGUZZA, Blink mini è la telecamera definitiva

Casa al sicuro con spesa minima ma con tutto quello di cui sei in cerca. Blink Mini è un vero e proprio gioiellino quindi perché privarsene. Se stavi pensando di adornare la tua casa di un prodotto del genere, sei nel posto giusto al momento giusto. Non ti preoccupare perché sarà pure piccola ma al suo interno hai tutto ciò di cui hai bisogno.

Collegati al volo su Amazon, proprio qui hai un incredibile sconto del 20% di cui approfittare. Prezzo finale di appena 27,99€ per completare l’acquisto con un click.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Blink Mini è il tuo sistema di sicurezza avanzato: mettilo in casa

La telecamera firmata Amazon è un acquisto ottimo. Sia che tu abbia altri dispositivi che nel caso contrario, Blink Mini funziona alla grande. Tutto quello di cui hai bisogno è uno smartphone su cui scaricare l’applicazione e il resto vien da sé.

Naturalmente se hai Amazon Alexa in casa puoi gestire le varie impostazioni con la voce e se hai un dispositivo dotato di display digitale, puoi controllare la situazione mediante quello. In questo modo puoi trasformare la telecamera anche in un baby monitor ad esempio.

Ma tornando a noi, cosa offre in concreto? L’obiettivo montato ha una risoluzione 1080p per non conoscere dubbio e con la visione notturna anche le ore più buie non rappresentano un problema. Pensa che al suo intero trovi il rilevatore di movimento e l’audio a 2 vie per un’esperienza completa e una sicurezza elevata.

Se qualcuno entra dentro casa tua, la notifica push arriva subito sul tuo smartphone e puoi controllare oltre che avvertire chi di dovere.

Da configurare è semplice così come da montare: collegala ad una presa di corrente ed hai fatto.

