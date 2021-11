Piccola, potente, bellissima: questa powerbank è un gioiellino

La batteria del powerbank ha una capacità di 13800 mAH, che può caricare molte volte la maggior parte degli smartphone. È perfettamente adatto alle esigenze delle persone moderne. Leggero e compatto, il power bank pesa solo 186 g. Non sentirà la pressione quando viene trasportato ed è facile da trasportare, quindi è molto popolare in questo paese. Pertanto, utilizzare gli smartphone in luoghi pubblici come viaggi a lunga distanza, treni, pendolari, ecc.