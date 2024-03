Piccola smart TV Samsung 24" per cucina o camera da letto in OFFERTA

Una piccola smart TV pensata per l’esigenza di portare un po’ di intrattenimento in stanze come cucina o camera da letto o per riempire monolocali dalle dimensioni ridotte, magari per un hotel o un B&B. Questa da 24 pollici di Samsung è perfetta e oggi puoi acquistarla in offerta su Amazon a soli 199,99 euro invece di 239.

Smart TV Samsung 24″ in offerta: piccola, ma ricca di funzioni

Questa piccola smart TV è dotata di tecnologia HDR per darti dettagli ultra definiti e sfumature realistiche, con un range dinamico elevato che garantisce un’immagine più luminosa e vivace. A questa si combina la tecnologia Purcolor per colori intensi, naturali e realistici.

Le funzionalità Smart TV integrate ti permettono di accedere a un’ampia gamma di intrattenimento in streaming, tra cui Netflix, Disney+, Now TV, Dazn e molto altro ancora. Potrai goderti i vantaggi dei tuoi abbonamenti direttamente sullo schermo del tuo televisore, senza dover passare da dispositivi esterni come TV stick.

Dal design sottile ed elegante, si integra in ogni ambiente: inoltre, è compatibile con Bixby, Alexa e Google Assistant, dandoti la possibilità di controllarlo tramite semplici comandi vocali.

Insomma, una piccola Smart TV in grado però di fare grandi cose. Con lo sconto odierno di Amazon puoi acquistarla a soli 199,99 euro invece di 239.