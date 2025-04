Piccolo restyling per un canale del digitale terrestre

Sul digitale terrestre, proprio in queste ore, abbiamo assistito a un piccolo restyling per un canale televisivo. Si tratta di un interessante aggiornamento che, sulla piattaforma di intrattenimento radiotelevisivo italiano e gratuito, riconferma la qualità con cui le emittenti gestiscono la loro presenza. Di cosa si tratta e cosa comporta per gli utenti?

Iniziamo col specificare che questo aggiornamento non comporta nulla per gli utenti a livello tecnico, ma solamente estetico. Quindi non è necessario effettuare una ricerca automatica dei canali, in quanto non ci troviamo nel campo delle frequenze o della tecnologia di trasmissione. Infatti, si tratta di una modifica al logo del canale oggetto dell’aggiornamento.

Stiamo parlando dell’emittente bresciana SUPERTV, disponibile alla LCN 96 del digitale terrestre. Questo canale televisivo fa parte del MUX LOCALE 1 Lombardia. Perciò sono solo gli utenti che si trovano nella zona coperta dalla frequenza di questo multiplex a essere interessati. Cosa è successo quindi a questo canale?

In pratica, SUPERTV ha sostituito al numero 96 del logo la dicitura HD. Questa modifica non arriva a caso. Infatti, questo canale trasmette in alta definizione, con risoluzione massima a 980 x 1080 pixel. Una sostituzione importante a livello identitario che mostra immediatamente al telespettatore che il canale trasmette con tecnologia HD.

Digitale Terrestre: si aggiorna il MUX LOCALE 1 Lombardia

Tutti gli utenti che vivono in zone raggiunte dal segnale del MUX LOCALE 1 Lombardia del digitale terrestre sono oggetto di questa modifica. Il canale SUPERTV, sintonizzato alla LCN 96, ha cambiato il suo logo, togliendo la numerazione e sostituendola con la dicitura HD. Vediamo quindi come si presenta il Multiplex in questione aggiornato.