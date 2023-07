Crea GIF animate con l'IA generativa su Picsart

Nel vivace ambito dell’IA generativa, fa oggi il suo debutto un nuovo strumento: è quello lanciato da Picsart, che permette di creare GIF animate semplicemente digitando un prompt testuale, come già avviene ad esempio per Bing Image Creator, Midjourney o Adobe Firefly. È già disponibile, risulta molto semplice da utilizzare e funziona in modo piuttosto convincente. Questo l’annuncio.

Negli ultimi mesi, il nostro team ha lavorato instancabilmente per offrirvi una serie di strumenti innovativi di intelligenza artificiale generativa … Oggi non potremmo essere più entusiasti di presentare la nostra ultima (e più folle) aggiunta: AI GIF Generator.

Picsart AI GIF Generator crea animazioni con l’IA

Raggiungibile attraverso l’All In One Web Editor proposto dalla software house (oppure mediante l’applicazione mobile per Android), si presenta come nell’immagine visibile qui sotto. AI GIF Generator mostra nella parte alta dell’interfaccia un campo in cui inserire la descrizione di quanto si desidera ottenere. Scorrendo si trovano alcune impostazioni aggiuntive in merito allo stile, alla qualità e alla palette dei colori.

Lo strumento riesce a interpretare correttamente anche gli input scritti in italiano. Una volta pronti, è sufficiente un click sul pulsante “Generate GIF” posizionato in fondo e, dopo pochi secondi di attesa (non fatichiamo a immaginare che i tempi si possano dilatare durante i momenti di maggior carico per il sistema) si è di fronte al risultato finale. Ecco quanto restituito con Un unicorno che corre sulla spiaggia al tramonto .

Una volta terminata la creazione, il download è gratuito. Le GIF animate hanno risoluzione 512×512 pixel e riportano un watermark con il logo di Picasrt nell’angolo inferiore destro, come visibile qui sopra.

Non è l’unico strumento di IA generativa offerto dalla software house. Ci sono, tra gli altri, anche quello per la creazione automatizzata delle immagini da impiegare come sfondo e quello che da un semplice prompt restituisce un filmato.