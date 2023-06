Steam rifiuta giochi con grafica generata da IA

L’intelligenza artificiale non deve compromettere la creatività degli esseri umani ma potenziarla: queste le parole di Google pronunciate a fine giugno in occasione del Cannes Lions Festival che, però, vengono condivise solo parzialmente da altre realtà internazionali. Recentemente, ad esempio, anche per motivi legali Steam ha cominciato a bloccare i giochi che sfruttano l’IA generativa per proporre arte al loro interno o, comunque, contribuire allo sviluppo in maniera sostanziale. In altre parole, Valve sta bloccando l’uso dell’intelligenza artificiale per la creazione e commercializzazione successiva di videogiochi all’interno della sua piattaforma.

Valve non vuole l’IA generativa

A evidenziare questa presa di posizione è stato il caso di potterharry97, pseudonimo di uno sviluppatore che ha confermato il rifiuto di un suo gioco in quanto usa “risorse artistiche generate dall’intelligenza artificiale che sembrano fare affidamento su materiale protetto da copyright di terze parti”. Egli stesso ha ammesso che buona parte delle risorse utilizzate nel suo progetto ha coinvolto l’IA, che si tratti di Stable Diffusion o altre soluzioni. Di conseguenza, la decisione di Valve è corretta e non basata su mere supposizioni.

La società ha dunque affermato che i giochi che sfruttano l’AI per la generazione di anche una singola parte dei contenuti non possono essere accettati a causa dell’incertezza legale sulla proprietà delle opere d’arte realizzate dall’algoritmo. Pertanto, a meno che il creator non possa confermare di possedere i diritti sui dati per l’addestramento, il suo prodotto non verrà mai accettato tra le pagine di Steam.

Al momento non è chiaro se questa sia destinata a diventare una politica ufficiale di Valve, o se si tratti di una situazione specifica per il caso di potterharry97. Considerato però il nodo ancora impossibile da sciogliere sull’uso di materiale protetto da copyright per addestrare i modelli di intelligenza artificiale, ergo sulla legalità dell’arte generata dall’IA, è molto probabile che Valve decida di adottare questa linea su Steam d’ora in avanti.