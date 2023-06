IA generativa: AWS investe 100 milioni di dollari

Amazon ha annunciato un investimento di 100 milioni di dollari per aiutare le aziende nell’uso dell’intelligenza artificiale generativa. Ciò avverrà attraverso il Generative AI Innovation Center di AWS (Amazon Web Services), un programma (non un centro fisico) che offre l’accesso alle tecnologie sviluppate da Amazon.

AWS aiuterà le aziende con l’IA generativa

Come spiegato nel comunicato stampa, Uwem Ukpong (Vice President di Global Services di AWS) ha incontrato i dirigenti di diverse aziende che sono interessate all’uso dell’intelligenza artificiale generativa nei loro prodotti e servizi. Amazon ha quindi raccolto numerosi feedback, fornendo alcuni suggerimenti per sfruttare al meglio la tecnologia.

Le aziende possono accedere alle risorse di AWS per comprendere il funzionamento dei modelli IA. Per una loro ottimizzazione è necessario utilizzare dati di qualità. Amazon consiglia inoltre di identificare gli scenari in cui l’IA generativa può creare nuove esperienze per gli utenti e quindi migliorare il business.

Il nuovo Generative AI Innovation Center permetterà alle aziende di mettere velocemente in pratica le loro idee. Grazie all’investimento di 100 milioni di dollari, i clienti AWS potranno ricevere aiuto dagli esperti di Amazon durante la progettazione e lancio di prodotti e servizi basati sull’IA generativa.

Il CEO di AWS, Adam Selipsky, ha dichiarato durante un’intervista a CNBC che il centro viene già utilizzato da Highspot, Twilio, RyanAir e Lonely Planet. Per ovvi motivi non sono noti i progetti avviati dalle aziende.

Amazon è il leader mondiale nel mercato cloud, ma non ha ancora sviluppato modelli IA avanzati (a differenza di Microsoft e Google). Il CEO è tuttavia sicuro che raggiungerà presto i diretti concorrenti.