 Piena potenza in un piccolo spazio con il Mini PC dotato di AMD Ryzen 7
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Piena potenza in un piccolo spazio con il Mini PC dotato di AMD Ryzen 7

Il Mini PC GEEKOM A5 con AMD Ryzen 7, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, oggi è tuo su Amazon a un prezzo straordinario.
Piena potenza in un piccolo spazio con il Mini PC dotato di AMD Ryzen 7
Tecnologia PC Hardware
Il Mini PC GEEKOM A5 con AMD Ryzen 7, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, oggi è tuo su Amazon a un prezzo straordinario.

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Potresti non vederlo da mobile ma tieni conto che sul prezzo di listino c’è un ribasso del 14%, e quindi adesso potrai risparmiare più di 64 euro sul totale. Un prezzo così interessante non si vedeva da tantissimo tempo ed essendo anche un’offerta a tempo limitato devi essere davvero velocissimo per non rischiare di perderla.

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Mini PC GEEKOM A5: potente, compatto e a prezzo shock

Oltre al suo prezzo vantaggioso il Mini PC GEEKOM A5 si presenta con ottime prestazioni che ti permetteranno di fare di tutto senza problemi. È dotato del potente processore AMD Ryzen 7 5825U con 8 Core, 16 Thread e una frequenza che arriva fino a 4,5 GHz. Inoltre viene supportato da ben 16 GB di RAM.

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Ha un SSD PCIe 3.0 da 512 GB per cui l’archiviazione non sarà un problema. Inoltre troverai già incluso e installato il sistema operativo Windows 11 Pro che ti permetterà quindi di essere subito pronto a utilizzarlo appena ti arriva a casa. La scheda grafica è una AMD Radeon Vega 8 che, grazie alle due porte HDMI e alle due porte USB Type-C, ti permetterà di collegare in contemporanea fino a 4 monitor. E potrai avvalerti della connessione WiFi 6 e della tecnologia Bluetooth 5.2 ad alte prestazioni.

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Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questo prezzo spariscono in fretta. Perciò prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo Mini PC GEEKOM A5 a soli 384,96 euro, invece che 449 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 24 mar 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
24 mar 2026
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