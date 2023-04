Pig Butchering, le tue cripto a rischio: come proteggerti?

Le truffe online non sono di certo una novità: fin dagli albori di Internet, i malintenzionati si sono impegnati a trovare sempre nuove vie per truffare malcapitate vittime.

Ad oggi, nel 2023, la situazione non è cambiata. Anzi, alcuni settori come quello degli investimenti è pesantemente sotto attacco. Una tecnica, particolarmente diffusa negli ultimi anni, riguarda chi impegna risorse per acquistare criptovalute.

Il nome di questo metodo è noto nel settore della sicurezza digitale come Pig Butchering e, nel corso del precedente anno, tale tecnica è risultata una delle maggiori fonti di guadagno per i criminali informatici a livello mondiale.

Stando all’FBI e a vari esperti di sicurezza, si tratta di una minaccia da non prendere sottogamba, in quanto chiunque è potenzialmente a rischio.

Allarme Pig Butchering: come evitare questo tipo di minaccia?

Secondo i dati raccolti, questo tipo di truffa è apparsa in Cina circa 3 anni fa e consiste in un processo alquanto basilare.

Il truffatore che contatta a freddo la sua vittima, in genere sui social network, siti di incontri e piattaforme di messaggistica, con qualunque tipo di scusa. La conversazione avviata in questo modo può durare anche diversi giorni.

A un certo punto, il profilo falso rivela alla vittima che ha guadagnato molti soldi con un investimento, solitamente legato al mondo delle criptovalute. Dunque, il malcapitato viene indirizzato verso una piattaforma dove può “emulare” tale operazione.

Inutile dire che, sebbene il sito possa risultare verosimile, una volta che si tenta l’acquisto di cripto o simili, il denaro viene rubato.

Rispetto a tanti altri metodi di scam, questo è alquanto infido in quanto, prima di proporre la piattaforma, viene costruito un rapporto amichevole con la vittima che si sviluppa su tempi insolitamente lunghi.

Al di là della prudenza, l’utilizzo di strumenti di protezione digitale come Kaspersky Premium rappresenta un ottimo modo per evitare problemi di questo tipo e navigare senza particolare stress.

Grazie al 17% di sconto e a Kaspersky Safe Kids gratis incluso, Kaspersky Premium non offre solo un’altissima efficacia difensiva, ma anche un’elevata convenienza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.