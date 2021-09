Pinnacle Studio 25: novità e prezzi dell'ultima versione

Tante novità e upgrade nella nuovissima versione della linea di Pinnacle Studio, uno fra i migliori software di editing video professionali. Il nuovo Pinnacle Studio 25 è disponibile con licenza Standard a 59,95 euro, licenza Plus a 99,95 euro e licenza Ultimate, a 129,95 euro. Ognuna differisce – oltre che per il prezzo – anche per funzionalità, ma tutte sono accomunate da una caratteristica comune: la grande professionalità che ha reso Pinnacle Studio uno dei video editor più apprezzati dagli utenti.

Pinnacle Studio 25: tutte le novità della nuova versione

Fra le funzioni “di sempre”, fanno capolino una serie di novità e aggiornamenti. La prima, in esclusiva per la licenza Ultimate, è il tracciamento di oggetti intelligente in grado di rilevare e distinguere le forme per applicare in maniera più veloce ed efficace le maschere alle figure in video, risparmiando una buona dose di tempo. Altra novità è la modalità miscelatura, di stampo più creativo: mixa, fondi e combina le clip per dare vita ad un effetto sovrimpressione dal tocco artistico, crea maschere o sbordature per donare un aspetto innovativo e fresco alle tue opere.

Anche l'audio vuole la sua parte: con la nuova versione di Pinnacle Studio fanno il suo ingresso nuove funzionalità audio, fra cui la riduzione del rumore utilizzando un profilo rumore personalizzato, modalità pitch scaling e mix audio multicanale. Fra le funzionalità secondarie nuove e perfezionate si nota la possibilità di importare video in qualità 8K e l'aggiunga di gruppi di keyframe, ovvero gruppi di fotogrammi chiave che possono essere copiati ed incollati per duplicare in modo efficiente le modifiche. La mascheratura video (disponibile solo con licenza Ultimate) è stata perfezionata, così come l'editor di titoli ed un miglioramento generale dell'interfaccia utente che promette prestazioni e stabilità ottimizzate.

Pinnacle Studio 25, cosa include?

Acquistando Pinnacle Studio 25 non riceverai solamente il software, ma un pacchetto di applicazioni e contenuti creativi. Le applicazioni principali incluse sono: acquisizione di video e registrazione di schermate, strumento di creazione di presentazioni, editor audio, authoring di DVD e convertitore di video. Il tutto “condito” da centinaia di filtri ed effetti, una libreria di sovrapposizioni animate, grafica, font creativi e titoli, modelli a tema e montaggi video, musica esente da diritti d'autore ed effetti sonori. A tutto ciò si aggiungono esercitazioni integrate e video di apprendimento e un pass di accesso gratuito di 10 giorni a StudioBacklot con formazione e contenuti esenti da diritti d'autore.

Il nuovo Pinnacle Studio 25 è disponibile nelle versioni Standard (al prezzo di 59,95 euro), Plus (99,95 euro) e Ultimate, la più completa e avanzata, a 129,95 euro. Pinnacle Studio garantisce la formula soddisfatti o rimborsati: se cambi idea entro 30 giorni riceverai un rimborso completo dell'acquisto.