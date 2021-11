Pinnacle Studio 25 Ultimate: 30 Euro in meno e tanti contenuti extra!

Siete alla ricerca di un software professionale per l’editing video, senza spendere cifre troppo elevate? Il programma Pinnacle Studio 25 farà al caso vostro, ora disponibile per il Black Friday 2021 con sconti fino a 30 Euro sul piano Ultimate. I prezzi partono da 49,95 Euro e arrivano a 99,95 Euro, ma attenzione ai tanti contenuti extra inclusi gratuitamente!

Pinnacle Studio 25: tutte le offerte attive per il Black Friday

Pinnacle Studio 25 Ultimate è un software che include una vastissima serie di feature, degne dei migliori prodotti in ambito videoediting. I pacchetti base, invece, si fermano alle funzionalità standard. Per esempio, Pinnacle Studio 25 Standard consente solo la modifica di video HD per un massimo di 6 tracce audio e video, 2 fotocamere per l’editing multi-camera e la gradazione del colore semplificata. Mancano quindi transizioni e l’editing audio è altrettanto basilare. Proprio per questo motivo, il prezzo è pari a 49,95 Euro anziché 59,95 Euro.

Nel caso di Pinnacle Studio 25 Plus l’editor diventa più potente, grazie al supporto a massimo 24 tracce audio e video, 4 fotocamere per l’editing multi-camera e all’editing audio completo. Ci sono poi upgrade importanti come la modalità Fusione e la gestione del movimento. Tutto ciò viene proposto a 79,95 Euro anziché 99,95 Euro.

Infine, Pinnacle Studio 25 Ultimate è il pacchetto completo con centinaia di filtri ed effetti grafici esclusivi, oltre a una vasta serie di font speciali. Figurano poi la gradazione del colore ottimizzata, profili LUT cinematografici, il tracciamento intelligente di oggetti in movimento, modalità miscelatura e l’importazione di video 8K. Potrete gestire un numero illimitato di tracce audio e video senza problemi e modificare anche video 360°! Il prezzo, in questo caso, è pari a 99,95 Euro anziché 129,95 Euro.

Si ricorda, però, che l’acquisto di qualsiasi pacchetto citato permette di ottenere contenuti extra come app per video e fotoritocco. Ad esempio, sono inclusi WinZip 25 Pro e PaintShop Pro completamente gratis. Insomma, un’iniziativa davvero imperdibile!