Pinnacle Studio 26 Ultimate: per te 45€ di sconto

Trasforma i tuoi concept creativi in produzioni degne del grande schermo con Pinnacle Studio 26: oggi puoi approfittare dello sconto di 45 euro sulla versione Ultimate. È quella che include strumenti avanzati, effetti di livello dallo stile cinematografico e una precisione senza pari del keyframing. Per saperne di più, dai un’occhiata alla promozione in corso.

L’offerta su Pinnacle Studio 26 Ultimate

Il software garantisce il supporto all’editing dei contenuti a risoluzione 4K, in formato a 360 gradi e su tracce illimitate, con gestione del movimento, sorgenti MultiCam e schermo diviso. Non manca ovviamente la possibilità di aggiungere transizioni tra le scene e titoli personalizzati, senza dimenticare l’area di lavoro da adattare alle proprie esigenze, così da poter contare sull’accesso rapido ai comandi utilizzati più di frequente. Tutti i dettagli a proposito delle funzionalità sono riportati sulle pagine del sito ufficiale.

Tra i punti di forza di Pinnacle Studio 26 Ultimate c’è poi la semplicità. L’interfaccia è studiata per risultare intuitiva e accessibile a tutti, anche da parte di chi non ha competenze specifiche, nonostante le sue potenzialità siano enormi e adatte anche ai professionisti. Ecco un riepilogo delle caratteristiche incluse: gestione del movimento, mascheratura video, gradazione del colore completa, tracciamento oggetti intelligente, registrazione delle schermate, creazione di modelli a schermo diviso, video a 360 gradi, animazione stop motion, MultiCam, modalità Fusione, stabilizzazione, controlli dei fotogrammi chiave, canali alfa, editor dei titoli, audio ducking e authoring DVD.

Il software è compatibile con i computer Windows dotati di processori Intel e AMD, almeno 4 GB di RAM e 10 GB di spazio libero. Per l’elenco completo dei requisiti rimandiamo alla pagina dedicata. Grazie all’offerta di oggi è possibile acquistarlo con uno sconto di 45 euro, al prezzo finale di soli 84,99 euro invece di 129,99 euro come da listino. In caso di upgrade da una versione precedente, lo sconto sale a 65 euro.

