Pinnacle Studio: Convertitore VHS in DVD SCONTATO!

Pinnacle Studio mette a disposizione la sua soluzione per convertire le videocassette in DVD a meno di 60€. In pratica si tratta di una scheda di acquisizione in grado di far ritornare in vita le vecchie VHS ormai in disuso.

Pinnacle Studio: i dettagli

Dazzle DVD Recorder HD è una scheda di acquisizione che permette di trasferire i video analogici della videocassetta convertendoli in contenuti digitali.

Questo dispositivo in pratica acquisisce i contenuti video da videoregistratori, videocamere e altro ancora e li converte in formato digitale. È possibile quindi convertire i contenuti multimediali da VHS, videocamere Hi8 e V8.

Una volta effettuata la conversione è possibile andare a creare un DVD oppure salvare il contenuto sul proprio PC.

Oltre alla scheda di acquisizione è incluso nel pacchetto anche un software dedicato per convertire e salvare i video acquisiti dai formati analogici che abbiamo visto poc’anzi.

Il programma incluso nei 59,99€, Pinnacle Studio per Dazzle, oltre a convertire i files appena estratti dai dispositivi analogici offre anche la possibilità di aggiungere effetti, transizioni e tutto l’occorrente per rendere originali i vostri contenuti video.

Per far funzionare il tutto è necessario rispettare i seguenti requisiti di sistema:

Il sistema operativo consigliato è Windows 10 . Il software e la scheda di acquisizione sono compatibili anche con Windows 8, Windows 7, solo a 64 bit. Purtroppo non è possibile utilizzare MacOS con questo dispositivo.

. Il software e la scheda di acquisizione sono compatibili anche con Windows 8, Windows 7, solo a 64 bit. Purtroppo non è possibile utilizzare MacOS con questo dispositivo. I chipset compatibili sono l’ Intel Core i3 e l’ AMD A4 a 3,0 GHz o superiori.

e l’ a 3,0 GHz o superiori. La RAM richiesta dev’essere pari o superiore a 4GB.

La scheda video compatibile e consigliata è la DirectX 9, 10 o 11 con almeno 512 MB di memoria e 1024×768 di risoluzione.

In confezione è presente il dispositivo che acquisisce i video analogici, il software Pinnacle Studio per Dazzle ed il manuale di istruzioni multilingua. Inoltre, acquistando il convertitore online è compresa la spedizione gratuita presso il proprio domicilio.