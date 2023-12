Pioneer DJ DM-40D: sconto ESCLUSIVO del 35% su Amazon

Le casse audio Pioneer DJ DM-40D sono la scelta ideale per gli appassionati di DJing e produzione musicale che cercano un suono eccezionale e un design avanzato. Attualmente disponibili su Amazon con uno sconto incredibile del 35%, queste casse offrono un’esperienza sonora senza pari. Approfitta subito di questa occasione e acquistale al prezzo speciale di soli 116,99 euro, anziché 179,00 euro.

Pioneer DJ DM-40D: le scorte a disposizione sono limitate

Una delle caratteristiche distintive degli altoparlanti DM-40D è la loro capacità di offrire un suono basso equilibrato e incisivo. Ogni unità è dotata di un nuovo amplificatore di classe D e un woofer da 4 pollici, che permettono di pompare potenza extra quando necessario. Con un semplice premere dell’interruttore, è possibile passare dalla modalità DJ a quella di produzione. Le impostazioni DSP si regoleranno automaticamente per creare il suono ottimale per ogni applicazione, garantendo la massima flessibilità.

Il design avanzato a 2 vie delle casse DM-40D è stato ottimizzato per il DJing e la produzione musicale. Questo significa che non c’è più la necessità di scegliere tra un set di monitor migliore per il DJing o per la produzione musicale. Basta girare l’interruttore e selezionare la modalità desiderata: le impostazioni del DSP saranno ottimizzate per il compito, consentendoti di concentrarti completamente sul tuo mix.

La facilità d’uso è un’altra caratteristica chiave di queste casse audio. Con connessioni RCA e mini jack, è possibile collegare una vasta gamma di apparecchiature, tra cui console DJ, mixer, laptop e schede audio. La presa sul pannello frontale delle casse DM-40D semplifica il collegamento e lo scollegamento delle cuffie, mentre la manopola del livello di volume, posizionata di fronte a te, elimina la necessità di raggiungere il retro degli altoparlanti.

In conclusione, le Pioneer DJ DM-40D offrono un’esperienza audio di alta qualità con un design intuitivo e flessibile. Approfitta dell’attuale sconto del 35% su Amazon per migliorare la tua esperienza di DJing e produzione musicale. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e acquistale al prezzo speciale di soli 116,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.