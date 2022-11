PIP vs Fondo pensione aperto: quale conviene?

PIP vs fondo pensione aperto: quale scegliere? I Piani Individuali Pensionistici e i Fondi, sia aperti che chiusi, rappresentano modalità di accesso alla gestione del risparmio da parte dei lavoratori.

Entrambi sono due delle tre tipologie del sistema di previdenza integrativa. In cosa differiscono? A chi rivolgersi per ottenere Piani Individuali Pensionistici? Vediamo di rispondere in modo esaustivo.

PIP vs fondo pensione aperto, le differenze

Per comprendere la differenza tra Fondi Pensione Aperti e PIP, bisogna considerare chi li crea e chi può parteciparvi.

Un fondo pensione aperto o non negoziato è costituito da banche, assicurazioni, SIM (società di intermediazione) o società di gestione del risparmio (SGR).

Un fondo non negoziale è un bene autonomo e separato dal resto controllato dalla società che lo ha costituito.

Casalinghe, studenti, disoccupati e altre persone non lavoratrici possono aderire a questo fondo pensione indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.

Anche i Piani Individuali Pensionistici sono a tutti gli effetti una forma di pensione integrativa e sono polizze assicurative sulla vita di ramo I o III, a cui può accedere chiunque.

A chi rivolgersi per ottenere un piano individuale pensionistico? A Moneyfarm, consulente per gli investimenti online e una tra le più grandi società di gestione patrimoniale digitale in Europa.

Come funzionano i Piani Individuali Pensionistici con Moneyfarm

Un piano individuale pensionistico di Moneyfarm è un fondo pensione complementare, il quale integra la pensione statale di un cittadino italiano.

Si tratta di una soluzione molto flessibile e fiscalmente conveniente poiché deducibile. Con questo piano di investimento personalizzato, un risparmiatore può pianificare il proprio futuro senza particolari preoccupazioni, tutelando in questo modo il proprio tenore di vita.

Il Piano Pensione di Moneyfarm è un prodotto istituito da Allianz Global Life, ma che viene interamente gestito dal team della fintech e distribuito da Moneyfarm Insurance.

Per aprire un piano individuale pensionistico, basta accedere a questa pagina e cliccare su “Apri un piano”.

