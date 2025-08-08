 Piracy Shield contro la pirateria musicale: esulta FPM
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Piracy Shield contro la pirateria musicale: esulta FPM

Non solo per il calcio trasmesso in diretta streaming: la piattaforma Piracy Shield tornerà utile anche per fermare la pirateria musicale.
Piracy Shield contro la pirateria musicale: esulta FPM
Entertainment TV Film e Serie TV
Non solo per il calcio trasmesso in diretta streaming: la piattaforma Piracy Shield tornerà utile anche per fermare la pirateria musicale.
Gemini

Nata dalla sinergia tra AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) e Lega Serie A per contrastare la trasmissione illegale del calcio in streaming, Piracy Shield entrerà in azione anche contro la pirateria musicale. Lo ha stabilito l’autorità stessa, apportando alcune modifiche mirate al regolamento sul diritto d’autore. Una decisione accolta con entusiasmo da FPM (Federazione contro la pirateria musicale e multimediale), come si legge nel comunicato giunto in redazione.

Blocco della pirateria musicale con Piracy Shield

È stata dunque accolta la richiesta formulata da FPM in sede di consultazione, puntando a estendere l’utilizzo di Piracy Shield alle pre-release (le opere diffuse abusivamente prima del loro rilascio ufficiale) e alle novità discografiche per le due settimane successive alla loro pubblicazione. Questo il commento.

Accogliendo le richieste dell’industria musicale, AGCOM si pone ancora una volta all’avanguardia nella tutela della proprietà intellettuale, arricchendo il regolamento di nuovi e preziosi strumenti.

Sono queste le novità che, secondo FPM, rappresentano una vittoria per il mondo della musica.

  • Blocco dei siti che mettono a disposizione abusivamente le pre-release entro 30 minuti dalla segnalazione;
  • blocco dei siti che mettono a disposizione opere musicali pubblicate nelle due settimane precedenti entro 30 minuti dalla segnalazione;
  • conferma della possibilità di bloccare a livello IP i siti illegali in qualsiasi caso;
  • flessibilità del regolamento per rispondere alle nuove sfide tecnologiche.

Nella delibera di AGCOM pubblicata nei giorni scorsi si legge dell’accoglimento della richiesta per includere nell’ambito di applicazione anche le opere musicali, quando siano assimilabili alle prime cinematografiche e audiovisive e agli altri contenuti tutelati dalla legge antipirateria … in ragione del danno economico arrecato alla luce dei tempi di immissione sul mercato.

Anche per film e serie TV

Come già scritto, Piracy Shield interverrà anche su film e serie TV, diventando così una piattaforma attiva a 360 gradi per il contrasto a ogni forma di pirateria multimediale. Rimangono comunque da sciogliere i dubbi manifestati dalla Commissione europea in merito a una possibile violazione del Digital Services Act.

Pubblicato il 8 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Piracy Shield anche per film, serie TV e musica

Piracy Shield anche per film, serie TV e musica
La lotta al calcio pirata: il bastone e... il bastone

La lotta al calcio pirata: il bastone e... il bastone
Pezzotto e IPTV: multe troppo basse, alziamole a 16.000 euro

Pezzotto e IPTV: multe troppo basse, alziamole a 16.000 euro
Sky in offerta con Netflix: a 14,90 euro al mese hai tutto l'intrattenimento che vuoi

Sky in offerta con Netflix: a 14,90 euro al mese hai tutto l'intrattenimento che vuoi
Piracy Shield anche per film, serie TV e musica

Piracy Shield anche per film, serie TV e musica
La lotta al calcio pirata: il bastone e... il bastone

La lotta al calcio pirata: il bastone e... il bastone
Pezzotto e IPTV: multe troppo basse, alziamole a 16.000 euro

Pezzotto e IPTV: multe troppo basse, alziamole a 16.000 euro
Sky in offerta con Netflix: a 14,90 euro al mese hai tutto l'intrattenimento che vuoi

Sky in offerta con Netflix: a 14,90 euro al mese hai tutto l'intrattenimento che vuoi
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
8 ago 2025
Link copiato negli appunti