Piracy Shield contro la pirateria musicale: esulta FPM

Nata dalla sinergia tra AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) e Lega Serie A per contrastare la trasmissione illegale del calcio in streaming, Piracy Shield entrerà in azione anche contro la pirateria musicale. Lo ha stabilito l’autorità stessa, apportando alcune modifiche mirate al regolamento sul diritto d’autore. Una decisione accolta con entusiasmo da FPM (Federazione contro la pirateria musicale e multimediale), come si legge nel comunicato giunto in redazione.

Blocco della pirateria musicale con Piracy Shield

È stata dunque accolta la richiesta formulata da FPM in sede di consultazione, puntando a estendere l’utilizzo di Piracy Shield alle pre-release (le opere diffuse abusivamente prima del loro rilascio ufficiale) e alle novità discografiche per le due settimane successive alla loro pubblicazione. Questo il commento.

Accogliendo le richieste dell’industria musicale, AGCOM si pone ancora una volta all’avanguardia nella tutela della proprietà intellettuale, arricchendo il regolamento di nuovi e preziosi strumenti.

Sono queste le novità che, secondo FPM, rappresentano una vittoria per il mondo della musica.

Blocco dei siti che mettono a disposizione abusivamente le pre-release entro 30 minuti dalla segnalazione;

blocco dei siti che mettono a disposizione opere musicali pubblicate nelle due settimane precedenti entro 30 minuti dalla segnalazione;

conferma della possibilità di bloccare a livello IP i siti illegali in qualsiasi caso;

flessibilità del regolamento per rispondere alle nuove sfide tecnologiche.

Nella delibera di AGCOM pubblicata nei giorni scorsi si legge dell’accoglimento della richiesta per includere nell’ambito di applicazione anche le opere musicali, quando siano assimilabili alle prime cinematografiche e audiovisive e agli altri contenuti tutelati dalla legge antipirateria … in ragione del danno economico arrecato alla luce dei tempi di immissione sul mercato .

Anche per film e serie TV

Come già scritto, Piracy Shield interverrà anche su film e serie TV, diventando così una piattaforma attiva a 360 gradi per il contrasto a ogni forma di pirateria multimediale. Rimangono comunque da sciogliere i dubbi manifestati dalla Commissione europea in merito a una possibile violazione del Digital Services Act.