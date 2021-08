La pirateria audiovisiva in Italia, durante e dopo i lockdown

Quali trend ha innescato la crisi sanitaria dal punto di vista della pirateria audiovisiva? Quali sono state le conseguenze dei lockdown dovuti alla pandemia sulle modalità di fruizione dei contenuti multimediali? Domande a cui risponde una nuova ricerca commissionata da FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali) e condotta da Ipsos, concentrando l'attenzione sull'Italia.

In estrema sintesi, il fenomeno continua a essere definito una spina nel fianco per l'intera industria, ma rispetto a quanto registrato lo scorso anno nella fase più dura, gli illeciti sono diminuiti. Riportiamo di seguito un estratto dalla dichiarazione attribuita a Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV.

Questi invece alcuni dei dati più significativi tra quelli emersi dallo studio:

Hanno senza dubbio giocato un ruolo fondamentale le piattaforme dedicato allo streaming, facendo registrare una forte crescita nel volume di abbonamenti anche grazie a un'offerta sempre più diversificata e alle tante produzioni originali inserite nei cataloghi. Prosegue Bagnoli Rossi.

Quanto emerso conferma l'eccezionalità del primo lockdown in termini di consumi illeciti ed evidenzia la necessità di sostenere al massimo l'industria audiovisiva in questa fase di ripartenza, con l'obiettivo di rafforzare le azioni di tutela, per garantire una solida base di regole certe a sostegno dell'intera filiera. L'industria audiovisiva ha in quest'ultimo anno attuato nuovi e sempre più innovativi modelli di business per ampliare l'offerta legale. Di fronte a questo scenario, non è più rinviabile la collaborazione fattiva di tutti i soggetti che operano sul web a vario titolo e che devono essere responsabilizzati al fine che si possa operare in un ambiente digitale che sia realmente competitivo per chi investe nella produzione e distribuzione dei contenuti audiovisivi.