Pirateria Streaming: stretta sui controlli di IPTV e Pezzotto illegali

La lotta alla pirateria streaming continua senza sosta con una stretta importante sui controlli di IPTV e Pezzotto illegali. Infatti, secondo quanto dichiarato da Luigi De Siervo, amministratore della Lega di Serie A, sono in arrivo ulteriori inasprimenti delle procedure in merito a sanzioni e provvedimenti penali nei confronti di chi continua a diffondere e di chi persiste nello sfruttare contenuti protetti da copyright.

Durante un’intervista a La Repubblica, De Siervo ha risposto così alla domanda “Contro la pirateria, cosa state facendo?“: “Moltissimo, da questa stagione anche in sintonia con Lega di Serie B e alla Lega Pro. È fondamentale che le persone capiscano che esiste una correlazione diretta tra il risultato economico del campionato, ovvero il suo stato di salute, e la misura con cui i tifosi contribuiscono al benessere dei loro club, comprando magliette, biglietti, hospitality allo stadio e abbonamenti tv. L’Italia è maglia nera, nessun campionato in Europa ha una pirateria così diffusa come da noi“.

Nello specifico, De Siervo ha spiegato: “La novità di questa stagione è che la Guardia di Finanza sta cominciando a perseguire le migliaia di utenti privati scoperti a guardare le partite illegalmente. Il primo avviso, chiamiamolo cartellino giallo, è tutto sommato blando, ma in caso di recidiva si pagano multe anche di cinquemila euro. Mentre stanno già cominciando le azioni penali nei confronti dei reseller. Il rischio è serio come dimostra la Francia in cui il sistema dei diritti TV è fallito anche a causa della pirateria“.

Pirateria Streaming di IPTV e Pezzotto: come combatterla

Se da una parte De Siervo parla di provvedimenti, dall’altra Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli Calcio, mette in campo soluzioni che potrebbero ridurre pesantemente la diffusione di IPTV e Pezzotto illegali e quindi della pirateria streaming del calcio.

In pratica, secondo De Laurentiis, durante un’intervista rilasciata a Sette, rubrica de Il Corriere della Sera, ha dichiarato: “È maturo il tempo perché Giorgia Meloni tolga il tetto pubblicitario alla Rai per finanziare con gli introiti della pubblicità tutta la Serie A che andrebbe in chiaro, dividendo il campionato fra Rai e Mediaset. Gli italiani sarebbero felicissimi di poter vedere tutte le partite gratuitamente e lo share andrebbe alle stelle“.