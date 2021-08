Più GB, meno euro: chiavette e MicroSD, oggi -20%

C'è un nome che promette memoria a basso costo su Amazon. Solo per oggi, solo per poche ore ancora, ma con una indicazione chiara a disposizione: -20%. Si tratta di Kootion, brand che ha messo in fila i propri prodotti di punta per te che stai cercando strumenti su cui depositare e trasportare i tuoi file.

Kootion, la memoria costa poco (oggi)

Quando cerchi unità di memoria di questo tipo, spesso e volentieri hai necessità specifiche da assolvere: una MicroSD per una videocamera di sicurezza o una GoPro, ad esempio, o una chiavetta USB per spostare semplici file da una postazione ad un'altra. Esigenze di basso profilo, in molti casi, sulle quali ha poco senso andare a spendere le cifre ben più esose che i top di gamma richiedono.

Kootion mette quindi in campo i propri assi low-cost accompagnandoli con uno sconto che rende il tutto ancor più interessante:

Esatto: ben cinque chiavette multicolore a soli 19,99 euro. Ma con scadenza imminente, questione di poche ore. Un click per far partire la spedizione gratuita e potrai riempire il tuo cassetto di GB: solo oggi, solo qui.