Più Giga, più libertà: un’esperienza digitale senza complicazioni con ho. Mobile

Tecnologia Mobile
Essere sempre connessi  è ormai una necessità e poter contare su soluzioni semplici, trasparenti e vicine alle esigenze di tutti può fare la differenza. ho. Mobile lancia una promozione che combina semplicità, trasparenza e prezzi imbattibili, pensata per chi vuole navigare senza limiti e avere tutto sotto controllo, direttamente dall’app.

Scopri l’offerta di ho.Mobile

La promozione mobile

Con soli 5,99 € al mese, hai a disposizione:

  • 100 Giga di traffico dati

  • Minuti e SMS illimitati

Tante opzioni per ogni esigenza

Per chi cerca ancora più libertà ho. Mobile offre anche una serie di pacchetti che includono più giga:

  • 200 Giga in 5G + minuti e SMS illimitati a 9,99 € al mese

  • 200 Giga + minuti e SMS illimitati a 8,99 € al mese

  • 150 Giga + minuti e SMS illimitati a 6,99 € al mese

Attivazione a partire da 2,99 € per alcuni operatori e gestione completa dall’app, per avere sempre sotto controllo consumi e servizi. Soluzioni flessibili che si adattano a ogni stile di vita digitale, dal più intenso al più leggero, senza rinunciare a velocità e convenienza.

Un’offerta per la casa

Se sei già cliente ho. puoi estendere la convenienza anche alla tua casa, approfittando di uno sconto dedicato che porta la tariffa a 13,99 € al mese invece di 15,99 €. L’offerta prevede 300 Giga in 4G fino a 60 Mbps, con un costo di attivazione di 3,99 € e la possibilità di acquistare un router 4G in promozione. Una soluzione pensata per chi desidera connettere più dispositivi contemporaneamente e garantire alla propria famiglia una navigazione stabile e senza sorprese in bolletta.

Perché scegliere ho.

Scegliere ho. significa affidarsi a molto più di un semplice operatore telefonico. La rete garantisce un’esperienza di navigazione sempre ottimale, oggi ancora più veloce grazie al 5G. Tutto si gestisce con semplicità dall’app, che consente di controllare i consumi, effettuare ricariche e attivare servizi extra in pochi secondi. In più, la formula “Soddisfatti o Rimborsati” offre 30 giorni per provare l’offerta senza rischi: se non convince, è possibile richiedere il rimborso in due click.

Extra e vantaggi esclusivi

Con ho. puoi personalizzare il tuo numero, attivare la eSIM senza attendere la spedizione fisica, aggiungere il Turbo 5G per navigare ancora più veloce e persino collezionare sticker per ottenere ricariche omaggio. E con la funzione “Porta tutti in ho.” inviti amici e conoscenti e ricevi premi e bonus esclusivi.

Un modello digitale e vicino al cliente

Dalla gestione delle ricariche con SPID e metodi di pagamento sicuri, all’assistenza diretta anche su WhatsApp, fino alle chiamate in alta definizione grazie a VoLTE: ho. integra tecnologia e semplicità in un’esperienza pensata per chi vuole tutto subito, senza complicazioni. Per conoscere l’offerta completa di ho. Mobile clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

26 ago 2025

Lucrezia Cerbara
26 ago 2025
