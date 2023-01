Più grave del previsto la violazione LastPass: ecco con chi cambiare

A pensar male spesso si finisce ad avere ragione. D’altronde, la violazione LastPass di novembre 2022 aveva lasciato basiti non soltanto gli utenti del password manager.

Gli esperti del settore temevano che tale violazione fosse più grave del previsto, nonostante le smentite di GoTo, l’azienda proprietaria di LastPass.

Ed avevano ragione. La stessa azienda, infatti, ha alla fine confessato che, oltre alle password, sono stati rubati anche i dati dei clienti.

Inoltre, oltre al password manager, anche altri servizi dell’azienda hanno subito attacchi informatici, come Hamachi, Central, join.me., RemotelyAnywhere e Pro.

Lungi dal dare giudizi affrettati, però è impossibile che gli hacker abbiano preso di mira l’azienda soltanto per una questione di antipatia.

Evidentemente, le grosse falle di sicurezza da loro notate erano un invito a nozze da non perdere.

L’azienda sta contattando i clienti colpiti direttamente, fornendo loro ulteriori informazioni e assistenza sulle azioni che vanno intraprese.

La prima azione è quella di reimpostare le password dei loro account, con la probabile migrazione degli stessi verso una piattaforma di gestione diversa per una maggiore sicurezza.

Violazione LastPass: perché non cambiare servizio?

Anche se LastPass riuscisse a risolvere tutti i problemi creati ai propri clienti e a implementare enormemente la sicurezza, difficilmente coloro che non sono stati colpiti dalla violazione LastPass si fiderebbero in futuro.

A questo punto, questi utenti timorosi potrebbero non rinnovare l’abbonamento in scadenza e passare a un password manager affidabile e sicuro come NordPass.

A differenza di LastPass, che usa l’algoritmo crittografico AES-256, NordPass ha optato per l’XChaCha20, che ha un’implementazione molto più veloce, soprattutto sulle piattaforme che non dispongono di hardware AES.

Inoltre, grazie alla sua semplicità, questo algoritmo evita facilmente gli errori umani e tecnici.

In più, per una maggiore sicurezza del vault, NordPass utilizza l’architettura zero-knowledge e l’autenticazione a più fattori.

Il costo mensile del servizio? È scontato del 43% se si sottoscrive in questa pagina un piano biennale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.