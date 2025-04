Più Kindle per tutti: modelli base e a COLORI in sconto su Amazon (-19%)

Passa alla lettura in digitale e fallo in gran stile con un Kindle tra le mani. Amazon propone diversi modelli che non solo si adattano a differenti tasche ma anche ai tuoi interessi. Con la nuova versione a colori, lo schermo acquista ancora più personalità e finalmente anche le graphic novel diventano accessibili in modo ottimizzato. Puoi scegliere tra il modello base o quello Colorsoft Signature Edition per soddisfare ogni gusto. Sono entrambi in promozione con uno sconto del 19% potendoli pagare:

Kindle: la lettura in digitale non è mai stata così confortevole

La serie di dispositivi per la lettura si è espansa e con la nuova entrata degli schermi e-ink a colori, ora si ridisegna tutta l’esperienza. Una caratteristica rimane però certa: qualunque dispositivo tu scelga, non puoi che finire con l’amarlo. Infatti le funzioni di base rimangono le medesime quindi hai a disposizione uno schermo che replica l’effetto su carta, antiriflesso e con illuminazione regolabile. La personalizzazione è all’ordine del giorno potendo sia scegliere il carattere che la grandezza, l’impaginatura, i margini e così via. Altro pro sensazionale? La batteria dura veramente settimane intere con appena una ricarica.

Modello base

Il modello base del Kindle è perfetto se ami leggere ma non è la tua passione principale. Questo perché, nonostante sia un prodotto da lode, pecca di una funzione: la temperatura regolabile. Se però questo non è un deterrente per te, sentiti libero di approcciarti a tale prodotto come primo lettore e-reader: rimarrai entusiasta. Con 16GB di memoria, dimensioni compatte e un peso che equivale a quello di una piuma, non hai che il giusto mezzo con cui immergerti nei tuoi libri preferiti.

Compra il modello base a soli 89 euro invece di 109,99 euro su Amazon.

Colorsoft Signature Edition

Il modello Colorsoft Signature Edition è il nuovissimo della linea. Ha 32 GB di memoria al suo interno e uno schermo che replica sempre l’effetto sulla carta ma in questo caso acquista personalità con una palette completa di colori. Non ti aspettare l’effetto tablet perché non lo avrai, tuttavia grazie a tutte le impostazioni del modello base ma in questo caso arricchite, anche letture non convenzionali come graphic novel, manhwa e libri illustrati diventano all’ordine del giorno. La ricarica avviene in modalità wireless.

Compra il tuo Kindle Colorsoft Signature Edition a soli 244 euro invece di 299,99 euro su Amazon.