Più sicurezza e zero tracciamento: antivirus e VPN in sconto del 60% con AVG

Per la sicurezza informatica non bisogna scendere a compromessi ed è necessario affidarsi alle soluzioni più affidabili disponibili sul mercato. Per questo motivo, il bundle AVG Ultimate rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti.

Si tratta di una suite di sicurezza che include il sistema di rilevamento e blocco di virus e malware, la protezione contro i ransomware e i tentativi di phishing. In aggiunta, è possibile accedere ad AVG Secure VPN per sfruttare la crittografia delle informazioni e aggirare blocchi geografici durante l’uso della connessione.

In questo momento, AVG Ultimate è scontato del 60%. In questo modo, il piano annuale è attivabile con una spesa di 51,99 euro, sfruttando anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Tutti i software inclusi nella suite di protezione sono utilizzabili su 10 dispositivi in contemporanea (computer, smartphone e tablet). Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di AVG.

Cosa include AVG Ultimate

Scegliere AVG Ultimate significa poter contare su di un bundle di servizi pensati per garantire sicurezza e privacy durante l’uso della connessione a Internet. La suite di protezione di AVG include:

il sistema di rilevamento e blocco in tempo reale di virus, malware , la protezione contro i ransomware e i tentativi di phishing

, la protezione contro i e i tentativi di la AVG Secure VPN per una connessione VPN sicura e illimitata

per una connessione VPN sicura e illimitata il sistema anti-monitoraggio AVG AntiTrack

il tool per l’ottimizzazione del computer AVG TuneUp

Tutti i software sono utilizzabili su 10 dispositivi in contemporanea, garantendo una protezione completa sia su smartphone che su tablet e computer. Con la promozione in corso è possibile sfruttare uno sconto del 60% su AVG Ultimate. In questo modo, il piano annuale costa 51,99 euro (quindi 4,33 euro al mese). Il servizio non comporta alcun obbligo di rinnovo e include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto.