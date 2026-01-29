Pixel 4 e 5: Take A Message può attivare il microfono a tua insaputa

Google ha riconosciuto l’esistenza di un problema potenzialmente molto grave che riguarda Pixel 4 e 5. Si tratta di smartphone lanciati rispettivamente nel 2019 e nel 2020, che molti stanno ancora utilizzando. Il bug riguarda la funzionalità Take a Message dell’applicazione Telefono, quella che permette di lasciare che il dispositivo gestisca in autonomia le chiamate perse o rifiutate pronunciando La persona che hai chiamato non è disponibile. Lascia un messaggio dopo il segnale acustico . Insomma, una segreteria evoluta che poi propone la trascrizione del messaggio e la registrazione audio.

Google disabilita Take a Message su Pixel 4 e 5

In breve, talvolta accade che per qualche ragione ancora non meglio precisata, mentre chi chiama sta registrando un messaggio riesca anche ad ascoltare cosa avviene dall’altra parte. Si verifica l’attivazione del microfono in modo anomalo e imprevisto. Non è difficile immaginare i rischi per la privacy. Il chiamato potrebbe essere impegnato in una riunione di lavoro o in una discussione dai contenuti personali. Il gruppo di Mountain View è intervenuto sulla questione con questo messaggio.

La privacy degli utenti è la nostra massima priorità. Abbiamo indagato su questo problema, abbiamo confermato che riguarda un sottoinsieme molto piccolo di dispositivi Pixel 4 e 5 in circostanze molto specifiche e rare.

Insomma, il problema esiste. E come soluzione temporanea, Google ha deciso di disabilitare la funzionalità su Pixel 4 e Pixel 5.

Per eccesso di precauzione, stiamo disattivando le funzionalità Take a Message e Call Screen di nuova generazione su questi dispositivi. Questi clienti potranno comunque utilizzare il filtro chiamate manuale e automatico o la segreteria telefonica del loro operatore.

La funzionalità Take a Message è stata annunciata nell’estate scorsa con Pixel 10 e resa disponibile anche per i modelli precedenti, dal Pixel 4 in poi. Al momento non è accessibile dall’Italia, ma solo in alcuni territori come Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda e Australia.