Pixel 7 con auricolari Buds in regalo: offerta Amazon per Natale

Google Pixel 7 torna in offerta su Amazon e questa volta si tratta di una promozione che ha il sapore dello spirito natalizio. Adesso puoi acquistare infatti il bundle che include lo smartphone con gli auricolari Pixel Buds A-Series a 649 euro, con uno sconto di 99 euro rispetto quanto costerebbe acquistare gli articoli separatamente.

Il bundle ha disponibilità immediata e ti sarà spedito e consegnato con Prime nel giro di pochissimi giorni. Hai anche 3 mesi di YouTube Premium e 3 mesi di Google One, la VPN del colosso di Mountain View.

Google Pixel 7 con auricolari Pixel Buds A-Series in regalo: offerta da non perdere

Google Pixel 7 è un ottimo smartphone Android dotato di processore Google Tensor G2, più veloce, più efficiente e sicuro rispetto la generazione precedente e che ti assicura foto e video di una qualità mai vista prima.

La batteria adattiva può durare oltre 24 ore, adattandosi automaticamente all’utilizzo che fai dello smartphone. Con la modalità risparmio energetico attivo, inoltre, la durata può estendersi fino a 72 ore.

Con le tecnologie Real Tone e Cinematic Blur puoi catturare foto incredibilmente realistiche e dettagliate oltre a realizzare splendidi video di forte impatto.

Gli auricolari Pixel Buds A-Series, che trovi in regalo in questo bundle, sono infine progettati con altoparlanti da 12mm realizzati su misura che ti permettono di avere un suono potente, nitido e avvolgente per le tue orecchie. Un affare complessivo di soli 649 euro: da non perdere.

